Figma rachète Weavy pour créer Figma Weave, le studio IA de design conversationnel

Le géant du design collaboratif Figma a annoncé le rachat de Weavy, une jeune startup israélienne spécialisée dans la génération d’images et de vidéos par intelligence artificielle.

L’outil sera désormais intégré sous une nouvelle marque, Figma Weave, et viendra enrichir l’écosystème créatif de Figma avec des fonctionnalités avancées d’édition et de production de contenus visuels.

Weavy : un nouvel espace créatif pour manipuler l’IA comme un matériau

Fondée en 2024 à Tel Aviv, Weavy permet de connecter plusieurs modèles d’IA et outils d’édition dans une même interface.

Au lieu d’utiliser des invites (prompts) isolées dans une seule application, les utilisateurs peuvent :

Créer des « branches » visuelles qui relient plusieurs étapes de création (par ex. générer une image, puis en dériver une vidéo).

Comparer plusieurs modèles d’IA simultanément pour choisir le meilleur résultat.

Combiner et éditer des médias directement dans une toile infinie (infinite canvas), avec contrôle sur la lumière, les couleurs, la texture et les angles.

Figma résume cette approche comme « une nouvelle manière de sculpter les sorties IA » : « Nous considérons les résultats générés par l’IA comme un nouveau médium à façonner », explique Figma.

« Allier le geste humain à la génération algorithmique permet une expression plus audacieuse et plus personnelle ».

Une approche nodale pour un contrôle total

Weavy adopte un système basé sur des nœuds (node-based) — un concept emprunté aux logiciels de motion design ou de 3D comme Blender ou Unreal Engine. Chaque nœud représente une étape ou un outil, et les créateurs peuvent les relier, les dupliquer ou les modifier à la volée.

Cela permet de tester plusieurs variantes d’un même concept, de remixer et affiner les rendus générés, et d’itérer plus rapidement tout en gardant un contrôle manuel sur la composition finale. « Weavy apporte un niveau inédit de précision à la génération IA », déclare Dylan Field, PDG de Figma. « Leur équilibre entre simplicité, puissance et plaisir d’utilisation nous a inspirés ».

Une bibliothèque de modèles intégrée

Weavy prend déjà en charge plusieurs modèles IA populaires :

Pour la vidéo : Seedance, Sora, Veo

Pour l’image : Flux, Ideogram, Nano Banana, Seedream

Les utilisateurs peuvent ainsi comparer les résultats de différents moteurs sans quitter la même interface — une approche rare dans le paysage actuel des outils IA.

Figma Weave: un nouvel outil pour les créatifs hybrides

Figma Weave deviendra à terme un hub de création multimédia et générative, combinant les outils de design collaboratif (Figma, FigJam), l’édition d’images et de vidéos, la génération IA multi-modèle et le contrôle nodal et l’édition directe sur toile.

L’objectif est clair : faire de Figma une plateforme centrale pour la création visuelle augmentée par l’IA, capable de concurrencer Adobe Firefly, Runway ou Krea.

Avec Figma Weave, la firme californienne ne se contente plus d’être un outil de design collaboratif : elle devient un véritable environnement de création multimodale, où l’humain et l’IA co-conçoivent le contenu.