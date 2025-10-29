OPPO prépare une tablette compacte avec un écran OLED de 8,8 pouces

Alors que les tablettes deviennent de plus en plus puissantes tout en gagnant en portabilité, OPPO s’apprêterait à lancer un modèle compact capable de rivaliser avec les géants du segment.

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, OPPO travaille sur une tablette haut de gamme dotée d’un écran OLED de 8,8 pouces et du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 5, gravé en 3 nm.

OPPO: Une tablette compacte mais puissante

Le projet, initialement évoqué sous le nom OPPO Pad 4 Pro, viserait à proposer une expérience haut de gamme dans un format proche de celui de l’iPad mini (8,3 pouces). L’écran OLED offrirait des couleurs éclatantes, des noirs profonds et un taux de rafraîchissement élevé, idéal pour le jeu, la lecture, la prise de notes ou la retouche photo en mobilité.

Le Snapdragon 8 Gen 5 — évolution du 8 Elite Gen 5 — garantirait d’excellentes performances tout en permettant à OPPO de réduire les coûts de production. Ce choix positionnerait la tablette comme une alternative plus abordable aux modèles propulsés par le 8 Elite Gen 5, tout en conservant une puissance largement suffisante pour les usages exigeants.

Une concurrente directe des tablettes premium d’Honor et OnePlus

Après l’impressionnante Honor Magic Pad 3 Pro et son écran de 13,3 pouces, OPPO miserait sur un format plus pratique et nomade. La marque pourrait d’ailleurs rééditer la stratégie utilisée avec la OnePlus Pad 2 : un lancement sous le nom OPPO en Chine, suivi d’une commercialisation mondiale sous la marque OnePlus.

En termes de performances, la tablette viserait les modèles orientés gaming comme la RedMagic Astra, avec un écran légèrement plus petit (8,8 pouces contre 9,06 pouces) mais la même philosophie de puissance mobile.

Lancement prévu aux côtés du Find X9s

D’après les dernières fuites, OPPO pourrait dévoiler sa nouvelle tablette compacte en même temps que le Find X9s, attendu au premier trimestre 2026 en Chine. Ce duo marquerait la continuité de la stratégie d’OPPO, qui associe souvent ses tablettes à ses flagships, comme ce fut le cas de la OnePlus Pad 3 Pro lors de la sortie du Find X8.

Le leaker mentionne également un design fin et une batterie de capacité moyenne, sans préciser les chiffres exacts.

Reste à savoir si OPPO réussira à trouver le bon équilibre entre puissance, autonomie et compacité — un défi de taille pour une tablette aussi performante dans un format aussi réduit.