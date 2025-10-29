Accueil » Microsoft Copilot : l’IA devient un outil de création d’applications sans code pour tous

Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intelligence artificielle. L’entreprise lance une extension majeure de Copilot, son assistant IA intégré à Microsoft 365, qui permettra désormais aux employés de créer des applications, automatiser des tâches et concevoir des agents IA — le tout à partir de simples instructions en langage naturel, sans écrire une ligne de code.

Ces nouvelles fonctions, baptisées App Builder et Workflows, transforment Copilot en une véritable plateforme de développement conversationnelle.

Objectif : permettre aux 100 millions d’utilisateurs de Microsoft 365 de concevoir leurs propres outils métier aussi facilement qu’ils créent un tableau Excel ou un e-mail.

« Nous pensons qu’une part essentielle du travail à l’ère IA consistera à créer ses propres agents, applications et automatisations », explique Charles Lamanna, président de la division Business & Industry Copilot chez Microsoft.

Créer une application complète avec une simple description

Désormais, un utilisateur pourra simplement décrire le type d’application dont il a besoin — par exemple, un tableau de bord de suivi de projet avec répartition des tâches — et Copilot générera automatiquement une app fonctionnelle, avec base de données, interface utilisateur et paramètres de sécurité.

Ces applications s’appuieront sur Microsoft Lists, le système de gestion de données léger intégré à 365, et pourront être partagées via un simple lien, comme un document Office.

En parallèle, la nouvelle fonction Workflows convertira des descriptions en langage naturel en automatisations intelligentes entre Outlook, Teams, SharePoint ou Planner.

Une troisième brique, dérivée de Copilot Studio, permettra aux utilisateurs de créer leurs propres agents IA spécialisés, alimentés par les données de leur entreprise (documents SharePoint, e-mails, comptes rendus de réunions, etc.).

Toutes ces fonctions sont incluses dans l’abonnement Microsoft 365 Copilot à 28,10 euros/mois, sans surcoût.

L’aboutissement de 9 ans de développement « low-code »

Ces outils sont le fruit de près d’une décennie d’investissement dans la Power Platform, l’écosystème low-code de Microsoft. Avec déjà 56 millions d’utilisateurs actifs mensuels, l’intégration directe de ces fonctions dans Copilot marque une évolution majeure : plus besoin d’ouvrir une interface dédiée — tout se fait depuis la même fenêtre de conversation que Copilot.

« Chaque employé de bureau pourra désormais créer des apps, des agents et des workflows, aussi naturellement qu’il rédige un rapport ou analyse des données », souligne Lamanna.

Grâce à son accès natif aux e-mails, fichiers et réunions, Copilot peut même comprendre le contexte métier d’un projet pour adapter automatiquement les fonctionnalités proposées.

Des applications sécurisées et gouvernées par l’entreprise

Les applications créées via App Builder reposent sur la même infrastructure de sécurité que les services Microsoft 365 (identité, chiffrement, politiques de conformité). Les administrateurs IT peuvent visualiser, transférer ou désactiver les apps et automatisations créées par les employés depuis le centre d’administration.

Les outils internes peuvent être promus au statut d’application officielle, tandis que celles des utilisateurs quittant l’entreprise restent accessibles 60 jours pour transfert de propriété.

Lamanna défend cette approche « laisser 1 000 apps éclore » : les meilleures seront encadrées par l’IT, les autres resteront locales et légères.

Une intégration fluide avec les outils pro

Microsoft a prévu un principe de « no cliffs » (sans rupture) : les applications simples peuvent être ouvertes dans Power Apps pour être enrichies avec du code ou connectées à Dataverse, la base de données d’entreprise. De même, les Workflows peuvent évoluer vers Power Automate, et les agents vers Copilot Studio ou Azure.

Cette continuité évite un écueil classique des outils « no-code » : devoir tout recréer à zéro lorsqu’on atteint leurs limites.

Vers un monde où chaque employé devient « créateur d’apps »

Avec cette intégration, Microsoft vise à transformer 500 millions d’utilisateurs en « constructeurs logiciels » du quotidien. « Comme on mettait autrefois “maîtrise d’Excel” sur un CV, on verra bientôt “sait créer des workflows et des agents Copilot” », prédit Lamanna.

Pour Microsoft, le pari est clair : si même une fraction de ses utilisateurs commence à concevoir ses propres outils internes, cela représentera une explosion du nombre de créateurs logiciels et renforcera la dépendance des entreprises à son écosystème.

Disponibilité et contexte stratégique

Les nouvelles fonctions App Builder et Workflows sont accessibles dès aujourd’hui via le Microsoft 365 Copilot Agent Store, mais uniquement pour les membres du programme Frontier (accès anticipé).

Aucune date n’a encore été communiquée pour le déploiement global.

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie globale de Microsoft, qui consolide son partenariat avec OpenAI (dont il détient désormais 27 %, valorisés à environ 135 milliards $) et intègre Copilot à Windows 11 ainsi qu’à ses futurs produits.