Accueil » PayPal s’intègre à ChatGPT : les paiements directs arriveront en 2026

PayPal s’intègre à ChatGPT : les paiements directs arriveront en 2026

PayPal s’intègre à ChatGPT : les paiements directs arriveront en 2026

PayPal a annoncé qu’il sera bientôt possible d’utiliser son portefeuille numérique directement au sein de ChatGPT pour effectuer des achats.

L’intégration, prévue pour 2026, s’appuiera sur la fonction Instant Checkout récemment ajoutée au chatbot d’OpenAI.

Un paiement aussi simple qu’ailleurs

Concrètement, les utilisateurs verront apparaître une option « Payer avec PayPal » lorsqu’ils effectueront un achat via ChatGPT. L’interface sera identique à celle utilisée sur les autres sites marchands, avec accès aux cartes et comptes enregistrés dans le portefeuille PayPal, ainsi qu’à une vue d’ensemble des informations de livraison et de contact.

Cette annonce intervient un mois après qu’OpenAI a introduit son bouton « Buy Now » et son système de paiement instantané, initialement déployé sur Etsy et Shopify, puis élargi à Walmart.

Grâce au protocole Agentic Commerce, les produits des commerçants acceptant PayPal pourront désormais être achetés directement depuis ChatGPT, sans qu’ils aient besoin de s’y inscrire séparément.

ChatGPT, futur assistant shopping intelligent ?

L’ajout de PayPal s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI visant à transformer ChatGPT en assistant commercial piloté par l’IA. Les utilisateurs pourront ainsi effectuer des achats non seulement dans le chatbot, mais aussi à travers l’écosystème OpenAI, incluant le navigateur ChatGPT Atlas et le futur appareil grand public conçu avec Jony Ive.

En ouvrant la voie aux « agents acheteurs » intelligents, OpenAI cherche à simplifier l’expérience d’achat tout en explorant de nouvelles sources de revenus au sein de son écosystème conversationnel.