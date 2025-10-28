Accueil » Adobe Express lance AI Assistant : créez votre design en le décrivant simplement avec des mots

Adobe Express lance AI Assistant : créez votre design en le décrivant simplement avec des mots

Adobe Express lance AI Assistant : créez votre design en le décrivant simplement avec des mots

Adobe poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans son écosystème. Lors de sa conférence Adobe MAX 2025, l’entreprise vient d’annoncer le lancement en bêta publique de AI Assistant » dans Adobe Express, sa plateforme de conception graphique basée sur le cloud.

Cette nouvelle expérience permet de transformer un projet simplement en le décrivant avec des mots, sans connaissances préalables en design.

Adobe Express : Un « agent créatif conversationnel » accessible à tous

Adobe décrit cette IA comme un assistant créatif conversationnel qui « permet à chacun, quel que soit son niveau, de créer du contenu visuel rapidement et intuitivement ». Une fois activé depuis un nouveau bouton situé en haut à gauche de l’interface, Adobe Express bascule dans un mode conversationnel, où l’écran d’accueil est remplacé par une boîte de dialogue de type chatbot.

Les utilisateurs peuvent y décrire ce qu’ils veulent créer — par exemple : « faire une invitation de mariage sur le thème de l’automne » ou encore « créer une affiche rétro pour une foire scientifique scolaire ».

L’assistant propose alors des modèles adaptés qu’il est ensuite possible d’ajuster par commandes naturelles : « rends ça plus dynamique », « donne-lui un thème jungle », ou « remplace le fond et change la police ».

Une IA intégrée à Firefly et aux bibliothèques Adobe

L’assistant puise dans les bibliothèques d’images et de polices Adobe, et utilise également les modèles d’IA générative Firefly pour créer de nouveaux éléments visuels à la demande. Il peut même combiner plusieurs actions, comme redimensionner un design, le reformater ou le convertir en animation.

Les utilisateurs de peuvent à tout moment désactiver le mode assistant pour revenir à l’interface classique de Adobe Express et effectuer leurs propres retouches.

« Vous décidez quand et comment travailler avec lui. L’expérience est hybride par nature », explique Ely Greenfield, CTO d’Adobe. « Ils agissent comme des coéquipiers capables — prenant en charge les tâches qui vous détournent de votre créativité, tout en vous laissant le contrôle total ».

Une stratégie d’assistants IA interconnectés

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie plus large d’Adobe d’intégrer des assistants IA conversationnels dans toutes ses applications. L’initiative a débuté avec Adobe Acrobat en 2024, et se poursuit avec un assistant pour Photoshop (actuellement en bêta fermée), un futur projet expérimental baptisé « Project Moonlight », conçu pour faire collaborer les différents assistants entre les logiciels Adobe et s’adapter au style de chaque créateur.

Adobe travaille également sur une intégration avec ChatGPT via l’API d’applications d’OpenAI, afin de permettre la création de designs directement depuis ChatGPT.

Et au-delà d’Express : de nouvelles fonctions IA pour tout Creative Cloud

Lors de la même annonce, Adobe a confirmé plusieurs nouveautés IA pour ses produits :

Photoshop peut désormais utiliser des modèles tiers, dont Google Gemini 2.5 Flash et Black Forest Labs Flux.1 Kontext, pour son outil Remplissage génératif

Premiere Pro introduit une fonction AI Object Mask (bêta publique) permettant d’identifier automatiquement les objets ou personnes d’une vidéo pour appliquer des effets ou corriger les couleurs.

Avec AI Assistant d’Adobe Express, Adobe fait un pas supplémentaire vers la création conversationnelle. Cette approche hybride, mêlant commandes textuelles et outils classiques, vise à rendre la conception graphique plus accessible, tout en préparant un futur où les assistants IA collaboreront entre eux à travers toutes les applications Creative Cloud.