OPPO et Google unissent leurs forces pour une nouvelle ère d’IA mobile personnalisée et sécurisée

OPPO a annoncé une collaboration renforcée avec Google visant à redéfinir la manière dont l’intelligence artificielle s’intègre dans les smartphones. L’objectif : offrir une expérience plus intuitive, plus sûre et plus personnalisée, tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs.

Les premières innovations issues de ce partenariat feront leurs débuts sur la série OPPO Find X9, accompagnée de la mise à jour ColorOS 16, dont le lancement mondial est prévu demain, puis en Inde dans les semaines à venir.

AI Mind Space : l’espace mémoire intelligent connecté à Gemini

Au cœur de cette collaboration se trouve AI Mind Space, une nouvelle application exclusive aux Find X9 :

Capture simplifiée : un balayage à trois doigts permet d’enregistrer instantanément du contenu à l’écran (texte, images, pages web, etc.) dans un espace centralisé.

Organisation automatique : l’IA classe le contenu enregistré pour offrir un hub d’informations structuré et consultable.

AI Mind Space est directement connecté à Gemini, le modèle d’IA de Google. Les utilisateurs peuvent ainsi demander à Gemini d’agir à partir du contenu sauvegardé — par exemple, créer un itinéraire de voyage à partir d’articles et de notes enregistrés.

Chaque utilisateur garde un contrôle total sur les données partagées : Gemini ne peut accéder qu’aux éléments explicitement autorisés.

Les fonctions Gemini sur les OPPO Find X9

L’intégration de Gemini permettra également d’exploiter plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Connexion inter-applications : dialoguer avec Gemini pour partager l’écran ou la caméra, éditer des photos ou interagir avec d’autres applications OPPO.

Gemini Live : une fonction d’assistance visuelle en direct, capable d’aider l’utilisateur à effectuer des tâches pratiques (réparer un appareil, organiser un stockage, etc.) en surlignant les éléments pertinents à l’écran.

Nano Banana Image Editing : un nouveau modèle de génération et d’édition d’images qui permet d’effectuer des retouches créatives à partir de simples instructions textuelles.

Confidentialité au cœur du partenariat

OPPO et Google ont conçu cette architecture autour d’un principe clé : la protection des données personnelles. Les services d’IA s’appuient sur le OPPO AI Private Computing Cloud (PCC), qui intègre les technologies de confidential computing de Google Cloud. Ainsi, les informations sensibles traitées par l’IA restent chiffrées et inaccessibles à tout tiers, y compris à OPPO.

Les fonctions telles que AI Mind Space, AI Search, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Recorder et AI Writer opèrent toutes dans cet environnement sécurisé.

Bonus de lancement

Les acheteurs des OPPO Find X9 et Find X9 Pro bénéficieront d’un abonnement gratuit de trois mois à Google AI Pro, incluant :

un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités Gemini,

et 2 To de stockage cloud.

“Travailler main dans la main avec Google nous permet d’intégrer des expériences IA nouvelle génération à la fois puissantes, personnalisées et sûres.

Notre ambition est d’offrir aux utilisateurs un assistant qui comprend véritablement leurs besoins — et en qui ils peuvent avoir confiance”, a déclaré Kai Tang, Président de l’ingénierie logicielle chez OPPO.