fermer
Périphériques

Withings lance le U-Scan : le mini-laboratoire qui analyse votre urine directement dans les toilettes

Périphériques par Yohann Poiron le U-Scan Withings

Deux ans après sa présentation remarquée au CES 2023, Withings lance officiellement son U-Scan, un dispositif inédit capable d’analyser votre urine directement depuis vos toilettes — sans intervention humaine et sans contact.

Contrairement au Dekoda de Kohler, qui utilise une caméra pour étudier les selles, le U-Scan s’appuie sur un système de cartouches interchangeables pour prélever et tester l’urine, avant d’envoyer les résultats à l’application Withings.

L’application fournit ensuite des recommandations personnalisées pour améliorer votre hydratation, votre alimentation ou votre santé rénale.

withings uscan 1

Deux cartouches au lancement : nutrition et santé rénale

Pour son arrivée sur le marché, l’U-Scan se décline en deux versions : U-Scan Nutrio, dédié au suivi nutritionnel, mesure quatre biomarqueurs urinaires (dont l’hydratation, les cétones et la vitamine C).

Screen 2025 10 29 at 08.17.10

U-Scan Calci, orienté santé rénale, évalue notamment le taux de calcium et aide à prévenir la formation de calculs rénaux.

Screen 2025 10 29 at 08.17.38

Une troisième cartouche, annoncée initialement pour le suivi du cycle menstruel et de la fertilité, arrivera plus tard. Withings a finalement choisi de classer l’U-Scan comme « produit de bien-être », évitant ainsi la lourde procédure d’homologation de la FDA.

Prix et disponibilité

Le U-Scan est disponible dès aujourd’hui en Europe à partir de 349,95 euros pour la formule Proactive.

Elle inclut :

  • le module U-Scan,
  • une station de charge et de nettoyage,
  • un abonnement Withings Plus,
  • une cartouche Nutrio ou Calci (22 tests, soit environ trois mois à raison de deux analyses par semaine).

L’offre Intensive, à 429,96 euros comprend deux cartouches (44 tests) pour des analyses plus fréquentes. Les recharges sont proposées à 99,95 euros l’unité ou 179,95 euros le pack de deux, disponibles à l’unité ou via un abonnement automatique.

withings uscan 2

Un mini-laboratoire au quotidien

L’U-Scan veut démocratiser l’analyse urinaire, longtemps réservée aux laboratoires médicaux. En quelques secondes, l’appareil réalise des mesures qu’un médecin obtiendrait via un prélèvement classique.

Résultat : un suivi de la santé, de la nutrition et de l’hydratation, sans effort — simplement en utilisant les toilettes.

Tags : U-ScanWithings
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer