Withings lance le U-Scan : le mini-laboratoire qui analyse votre urine directement dans les toilettes

Withings lance le U-Scan : le mini-laboratoire qui analyse votre urine directement dans les toilettes

Deux ans après sa présentation remarquée au CES 2023, Withings lance officiellement son U-Scan, un dispositif inédit capable d’analyser votre urine directement depuis vos toilettes — sans intervention humaine et sans contact.

Contrairement au Dekoda de Kohler, qui utilise une caméra pour étudier les selles, le U-Scan s’appuie sur un système de cartouches interchangeables pour prélever et tester l’urine, avant d’envoyer les résultats à l’application Withings.

L’application fournit ensuite des recommandations personnalisées pour améliorer votre hydratation, votre alimentation ou votre santé rénale.

Deux cartouches au lancement : nutrition et santé rénale

Pour son arrivée sur le marché, l’U-Scan se décline en deux versions : U-Scan Nutrio, dédié au suivi nutritionnel, mesure quatre biomarqueurs urinaires (dont l’hydratation, les cétones et la vitamine C).

U-Scan Calci, orienté santé rénale, évalue notamment le taux de calcium et aide à prévenir la formation de calculs rénaux.

Une troisième cartouche, annoncée initialement pour le suivi du cycle menstruel et de la fertilité, arrivera plus tard. Withings a finalement choisi de classer l’U-Scan comme « produit de bien-être », évitant ainsi la lourde procédure d’homologation de la FDA.

Prix et disponibilité

Le U-Scan est disponible dès aujourd’hui en Europe à partir de 349,95 euros pour la formule Proactive.

Elle inclut :

le module U-Scan,

une station de charge et de nettoyage,

un abonnement Withings Plus,

une cartouche Nutrio ou Calci (22 tests, soit environ trois mois à raison de deux analyses par semaine).

L’offre Intensive, à 429,96 euros comprend deux cartouches (44 tests) pour des analyses plus fréquentes. Les recharges sont proposées à 99,95 euros l’unité ou 179,95 euros le pack de deux, disponibles à l’unité ou via un abonnement automatique.

Un mini-laboratoire au quotidien

L’U-Scan veut démocratiser l’analyse urinaire, longtemps réservée aux laboratoires médicaux. En quelques secondes, l’appareil réalise des mesures qu’un médecin obtiendrait via un prélèvement classique.

Résultat : un suivi de la santé, de la nutrition et de l’hydratation, sans effort — simplement en utilisant les toilettes.