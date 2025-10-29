Accueil » OPPO Enco X3s : ANC 55 dB et son Dynaudio pour des écouteurs premium à 129 €

OPPO Enco X3s : ANC 55 dB et son Dynaudio pour des écouteurs premium à 129 €

OPPO Enco X3s : ANC 55 dB et son Dynaudio pour des écouteurs premium à 129 €

Aux côtés du lancement mondial de la série Find X9, OPPO a présenté ses nouveaux écouteurs Enco X3s, une paire d’écouteurs entièrement sans fil qui combine haute fidélité sonore, réduction de bruit intelligente et fonctions IA inédites.

OPPO Enco X3s : Son haute définition et partenariat Dynaudio

Les Enco X3s adoptent une architecture à double haut-parleur dynamique, composée d’un transducteur plat de 6 mm pour les hautes fréquences et d’un woofer composite de 11 mm pour les basses, assurant un son équilibré et riche en détails.

OPPO poursuit sa collaboration avec Dynaudio, le célèbre fabricant danois d’enceintes hi-fi, pour affiner la signature acoustique baptisée « Dynaudio Featured » — une restitution sonore naturelle et réaliste.

Les écouteurs sont certifiés Hi-Res Audio et compatibles LHDC 5.0, avec un débit sans fil pouvant atteindre 1 Mb/s, garantissant une qualité audio proche de celle d’un enregistrement studio.

ANC intelligent et audio spatial immersif

Les Enco X3s offrent une réduction active du bruit (ANC) allant jusqu’à 55 dB, avec une plage de fréquence ultra-large de 5 500 Hz. La technologie Real-Time Dynamic ANC ajuste automatiquement le niveau d’isolation selon le bruit ambiant pour préserver un confort optimal en toutes circonstances.

Les écouteurs prennent également en charge le mode Omnidirectional Immersive Audio, une expérience spatiale 3D qui élargit la scène sonore.

IA et fonctions intelligentes

Une nouveauté phare fait son apparition : la fonction AI Translate, qui permet la traduction vocale en temps réel entre le smartphone et les écouteurs. Elle reste toutefois réservée aux appareils OPPO sous ColorOS 15.0.1 ou supérieur.

Le système AI Clear Call s’appuie quant à lui sur un triple micro pour des appels plus clairs, même dans les environnements bruyants.

Caractéristiques techniques :

Double transducteur dynamique : 11 mm + 6 mm

Bluetooth 5.4, compatibilité LHDC 5.0/AAC/SBC

Réduction de bruit jusqu’à 55 dB

Audio spatial immersif à 360°

Contrôles tactiles personnalisables

Certification IP55 (résistance à l’eau et à la poussière)

Poids : 4,7 g par écouteur/49 g avec boîtier

Autonomie : jusqu’à 11 h (sans ANC) ou 6 h (avec ANC) ; jusqu’à 45 h avec le boîtier

Recharge : batterie 62 mAh (écouteurs)/530 mAh (boîtier)

Application : compatible HeyMelody

Prix et disponibilité

Les OPPO Enco X3s sont commercialisés à 129 €. Ils sont déjà disponibles en Europe et à Singapour, avec un déploiement mondial prévu dans les semaines à venir.

Avec les Enco X3s, OPPO signe une évolution majeure de ses écouteurs premium : un son de qualité studio, une réduction de bruit adaptative et une intégration poussée de l’intelligence artificielle, le tout à un tarif encore accessible.