OpenAI prépare une IA musicale pour composer des bandes-son par simple description

Selon un rapport du média américain The Information, OpenAI travaille sur un outil de génération musicale capable de créer des morceaux à partir de prompts textuels ou audio.

OpenAI : Une IA capable de composer à partir d’instructions simples

L’outil permettrait par exemple d’ajouter une bande sonore à une vidéo existante ou de générer un accompagnement instrumental à partir d’un enregistrement vocal.

Pour entraîner le modèle, OpenAI collaborerait avec des étudiants de la Juilliard School, qui annotent des partitions afin de fournir des données musicales de haute qualité.

On ignore encore quand l’entreprise compte lancer ce nouveau produit ni s’il s’agira d’une application indépendante ou d’une fonctionnalité intégrée à ChatGPT ou à Sora, son outil de génération vidéo.

Une nouvelle étape dans la diversification d’OpenAI

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’OpenAI, dirigée par Sam Altman, qui multiplie les lancements majeurs :

ChatGPT Atlas, un navigateur Web dopé à l’IA, présenté comme un rival potentiel de Google.

L’intégration d’applications tierces (Booking.com, Canva, Spotify, Figma, etc.) directement dans ChatGPT.

L’application Sora, dédiée à la création et au partage de vidéos générées par IA.

L’entreprise revendique désormais plus de 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, contre 100 millions début 2023.

Un marché de plus en plus compétitif

OpenAI n’est pas seule sur ce créneau : Google et Suno développent déjà leurs propres modèles de génération musicale. Mais,.la participation d’artistes issus du monde académique pourrait offrir à OpenAI un avantage qualitatif pour la création de musique plus réaliste et expressive.

Une vision à long terme

Pour Sam Altman, l’investissement dans l’intelligence artificielle reste une évidence : « C’est très rationnel de continuer à investir maintenant. L’IA aura un impact durable sur l’économie et la société ».

En résumé, OpenAI prépare une IA musicale capable de composer à partir de texte ou d’audio — une avancée qui pourrait bientôt bouleverser la manière dont musiciens, créateurs et monteurs conçoivent la bande-son de leurs projets.