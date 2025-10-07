Accueil » ChatGPT s’ouvre aux applications : Spotify, Canva, Zillow et bien d’autres arrivent directement dans le chatbot

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape majeure dans l’évolution de ChatGPT. L’entreprise a lancé des intégrations d’applications tierces directement à l’intérieur du chatbot, permettant d’utiliser des services comme Spotify, Canva, Zillow, Figma ou Expedia sans jamais quitter la conversation.

Concrètement, vous pouvez désormais appeler ces applications dans ChatGPT, leur donner des instructions naturelles, et poursuivre votre échange tout en obtenant des résultats dynamiques et personnalisés.

Cette approche rappelle les « mini-apps » intégrées à Telegram ou Discord, ou encore les extensions de la Dynamic Island de l’iPhone —, mais avec une dimension IA inédite : ChatGPT comprend le contexte de la discussion et ajuste ses interactions avec chaque service en conséquence.

Les applications connectées à ChatGPT

Spotify: créez des playlists sans quitter ChatGPT

L’intégration Spotify permet de lier votre compte au chatbot. Vous pouvez ensuite :

demander la création d’une playlist personnalisée (« Fais-moi une playlist chill pour un dimanche matin ») ;

rechercher le dernier album d’un artiste ;

obtenir des recommandations musicales ou de podcasts basées sur la conversation en cours.

Les utilisateurs gratuits peuvent piocher dans les playlists déjà existantes (Discover Weekly, New Music Friday…), tandis que les abonnés Premium peuvent générer des sélections entièrement nouvelles, adaptées à leurs goûts.

Canva : concevez et modifiez vos visuels dans la conversation

L’app Canva intégrée à ChatGPT permet de créer, prévisualiser et ajuster vos designs directement dans l’interface du chatbot. Exemple : « Crée une publication Instagram pour les soldes d’automne ».

ChatGPT appelle alors Canva, génère une maquette en plein écran et vous pouvez affiner le résultat via de simples instructions : changer le texte, les couleurs ou le style.

Une fois satisfait, vous pouvez transférer la création dans Canva pour la finaliser.

Figma : des diagrammes et maquettes instantanés

Grâce à l’intégration Figma, ChatGPT peut désormais vous aider à :

créer des schémas ou prototypes à partir de fichiers existants,

proposer des modifications visuelles sur des projets en cours,

ou même imaginer de nouvelles façons de présenter vos données.

Un bouton « Éditer dans Figma » permet ensuite d’ouvrir et de retravailler le design dans Figma.

Zillow : explorez l’immobilier local sans changer d’onglet

L’application Zillow connectée à ChatGPT donne accès à la base de données immobilière du site. Vous pouvez demander, par exemple :

« Quels logements puis-je acheter près de chez moi ? »

« Montre-moi des maisons avec un grand jardin. »

Le chatbot affichera alors des annonces avec photos, prix et carte interactive. Pour l’instant, l’intégration prend en charge les locations et ventes de particuliers et d’agences, mais Zillow prévoit d’ajouter les logements neufs et les visites 3D prochainement.

Expedia et Booking.com : planifiez vos voyages avec ChatGPT

L’IA conversationnelle d’OpenAI s’associe aussi à Expedia et Booking.com pour offrir une recherche de séjours en langage naturel. Vous pouvez demander :

« Trouve-moi un hôtel à Paris à moins de 150 euros en août »

ChatGPT affichera une liste d’hôtels correspondant à vos critères, avec cartes, vols disponibles, et prix mis à jour en temps réel.

Coursera : apprendre via ChatGPT

Grâce à son intégration, Coursera permet d’accéder à ses cours et vidéos éducatives directement depuis ChatGPT. Vous pouvez interroger la plateforme sur un sujet précis (« Apprends-moi les bases du machine learning »), et ChatGPT recommandera des formations pertinentes à suivre sur Coursera.

D’autres applications à venir

OpenAI prévoit d’élargir rapidement l’écosystème, avec l’arrivée prochaine de : Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor et AllTrails.

Une galerie d’applications (App Directory) sera bientôt disponible pour parcourir et installer de nouveaux services directement depuis ChatGPT.

Les développeurs tiers pourront soumettre leurs propres apps à partir de la fin de l’année, à condition qu’elles soient « utiles, cohérentes et dignes de confiance », selon les directives d’OpenAI. Les applications ne doivent pas contenir de publicité, de messages non pertinents ou de workflows trop complexes.

Pour le moment, ces intégrations ne sont pas disponibles dans l’Union européenne.

Une évolution qui transforme ChatGPT en véritable assistant numérique multitâche, capable de se connecter à vos services préférés pour exécuter vos demandes de manière fluide et naturelle.