Instagram déploie l’historique de visionnage pour les Reels

Bonne nouvelle pour les accros d’Instagram : il est désormais possible de retrouver tous les Reels que vous avez déjà regardés.

La plateforme vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Historique de visionnage », qui permet de consulter facilement les vidéos déjà vues — une option longtemps réclamée par les utilisateurs.

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a confirmé la nouveauté en précisant que le fonctionnement est similaire à celui de YouTube ou TikTok : vous pouvez parcourir vos Reels vus récemment sous forme de grille organisée, avec la possibilité de trier par date, créateur ou ordre chronologique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adam Mosseri (@mosseri)

Comment accéder à l’historique des Reels ?

Pour consulter vos Reels visionnés :

Rendez-vous sur votre profil Instagram. Appuyez sur le menu ≡ en haut à droite. Ouvrez la section Votre activité, puis descendez jusqu’à Historique de visionnage.

Jusqu’ici, il fallait ruser — soit passer par les publications aimées, soit télécharger l’intégralité de ses données Instagram — pour retrouver un Reel déjà vu. Cette nouvelle méthode est bien plus rapide et intuitive.

Instagram mise tout sur les Reels

Les Reels sont devenus le cœur de l’application, et Instagram continue d’améliorer leur expérience pour rivaliser avec TikTok. Entre les préférences personnalisées, la mise en avant des Reels dans l’interface et maintenant cet historique de visionnage, Meta veut clairement garder ses utilisateurs dans l’écosystème Reels le plus longtemps possible.