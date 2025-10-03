Sora 2 : comment obtenir un code d’invitation pour l’app vidéo d’OpenAI

OpenAI a lancé Sora 2, son nouveau modèle révolutionnaire de génération de vidéos. Problème : l’application mobile Sora est encore en accès limité.

Pour l’instant, elle est réservée aux utilisateurs iOS aux États-Unis et au Canada, et il faut un code d’invitation pour y accéder. Bonne nouvelle toutefois : vous n’avez pas besoin d’un abonnement ChatGPT payant pour essayer l’app.

Comment accéder à Sora 2 sur iPhone ?

Téléchargez l’app Sora depuis l’App Store. Connectez-vous avec votre compte ChatGPT, Apple ou Google. À l’écran qui demande un code d’invitation, touchez « Notify me when access opens » et autorisez les notifications. OpenAI enverra un code alphanumérique à 6 caractères dès que votre accès est activé. Entrez ce code dans l’app pour débloquer Sora.

Ce qu’il faut savoir

OpenAI a confirmé sur X que le déploiement sera rapidement élargi à d’autres pays .

. Les abonnés ChatGPT Pro peuvent déjà tester la version Sora 2 Pro depuis un navigateur sur sora.chatgpt.com.

La fonctionnalité la plus populaire est Cameo, qui permet de générer des vidéos courtes et personnalisées à partager sur les réseaux.

En résumé, l’accès à Sora 2 reste pour l’instant exclusif, mais les invitations se multiplient. Installez l’app, activez les notifications, et vous serez parmi les premiers à tester cette IA vidéo qui fait déjà beaucoup parler d’elle.