Accueil » Huawei Mate 80 : la reconnaissance faciale 3D arrive sur tous les modèles

Huawei Mate 80 : la reconnaissance faciale 3D arrive sur tous les modèles

Huawei Mate 80 : la reconnaissance faciale 3D arrive sur tous les modèles

Huawei a commencé à dévoiler les premiers détails officiels de sa prochaine gamme Mate 80, et une chose est déjà sûre : le constructeur compte frapper fort du côté logiciel et sécurité.

La marque a confirmé que les nouveaux smartphones seront les premiers à sortir directement sous HarmonyOS 6.

Mate 80 : Reconnaissance faciale 3D sur tous les modèles

D’après la documentation technique publiée pour les développeurs HarmonyOS, tous les modèles de la série Mate 80 prendront en charge la reconnaissance faciale 3D — une première pour Huawei.

Jusqu’ici, cette technologie était réservée aux versions Pro et RS. Désormais, même le Mate 80 standard bénéficiera du même système de déverrouillage avancé, basé sur une cartographie 3D du visage.

“Actuellement, seule la série Mate 80 et les modèles Mate Pro ou supérieurs prennent en charge la reconnaissance faciale 3D (les écrans pliables et la série P ne sont pas encore compatibles).”, peut-on lire dans la documentation de Huawei Developer.

Quatre modèles attendus en novembre

Huawei devrait dévoiler la gamme complète en novembre, composée de :

Puce Kirin 9030 et design familier

Sous le capot, les nouveaux Mate 80 embarqueront la puce Kirin 9030, centrée sur une optimisation de l’architecture plutôt que sur la puissance brute. Associée à HarmonyOS 6, elle devrait offrir une expérience plus fluide et économe en énergie.

Côté design, les premières unités d’ingénierie confirment un style proche du Mate 80 Pro, avec un module photo circulaire centré, un flash bi-température, un capteur symétrique et un objectif multispectral.

Mate 80 RS : écran OLED double couche et finition premium

Le Mate 80 RS, modèle le plus haut de gamme, disposerait d’un écran OLED double couche de 6,9 pouces, plus lumineux et plus durable, tout en réduisant la consommation énergétique.

Une révolution : adieu la carte SIM physique ?

Autre rumeur marquante : la série Mate 80 pourrait passer entièrement à l’eSIM, supprimant complètement le tiroir SIM physique — une première pour Huawei. Le Huawei Mate 80 promet donc une montée en gamme cohérente : sécurité renforcée, écran nouvelle génération et intégration poussée d’HarmonyOS 6.

Un lancement majeur à suivre de près en novembre.