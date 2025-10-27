Apple va intégrer des publicités dans Apple Plans dès 2026

Apple préparerait l’arrivée de publicités dans Apple Plans (Apple Maps) dès l’année prochaine, selon Mark Gurman (Bloomberg).

L’objectif ? Permettre aux restaurants, commerces et autres entreprises locales de payer pour apparaître en tête des résultats de recherche, à la manière de Google Maps.

Apple Plans : Des emplacements sponsorisés dans les recherches

Concrètement, lorsqu’un utilisateur cherchera un café ou un restaurant dans Apple Plans, certaines adresses pourraient s’afficher comme résultats sponsorisés. Ces annonces fonctionneraient comme les Search Ads de l’App Store, où les développeurs peuvent payer pour être mieux positionnés.

Apple prévoit également d’utiliser l’intelligence artificielle pour rendre ces recommandations plus contextuelles et pertinentes, tout en promettant une interface « plus propre » que celle de Google.

Si ce modèle n’a rien de nouveau — Google le pratique depuis longtemps — il marque un tournant pour Apple, qui a toujours revendiqué son statut de marque axée sur la confidentialité et l’expérience premium.

Comme le souligne Gurman, ce choix pourrait irriter les utilisateurs, déjà lassés des sollicitations répétées pour Apple TV+, AppleCare+ ou iCloud+ sur leurs appareils. Intégrer des publicités tierces dans une application aussi essentielle qu’Apple Plans pourrait être perçu comme une atteinte à la « pureté » de l’écosystème Apple. « Même si l’interface est meilleure, une publicité reste une publicité », ironise Gurman.

Une stratégie avant tout financière

Ce virage s’inscrit dans la volonté d’Apple de faire croître ses revenus issus des Services, un segment devenu crucial à mesure que les ventes d’iPhone stagnent.

Mais, cette stratégie soulève une question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils que leurs appareils premium se transforment en vitrines publicitaires ?