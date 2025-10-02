Accueil » Instagram bascule vers le « Vidéo first » : Les Reels deviendront-ils l’onglet principal de votre fil ?

Meta pourrait bientôt transformer en profondeur l’expérience Instagram. Le réseau social a lancé en Inde un test opt-in qui place les Reels en onglet principal de l’application, aux côtés des DMs.

L’annonce a été faite par Adam Mosseri, patron d’Instagram, qui souligne que les Reels et les messages privés sont devenus « les principaux moteurs de croissance » de la plateforme ces dernières années.

Dans une vidéo partagée par Mosseri, on aperçoit le nouveau fonctionnement : la partie supérieure reste familière avec la liste horizontale des Stories, mais, dès que l’on fait défiler, l’écran bascule vers une présentation similaire à l’actuel onglet Reels, occupant tout l’espace avec des vidéos en plein écran.

Mosseri précise que les photos des comptes suivis resteront intégrées dans ce fil, même si leur place exacte reste floue.

Instagram : Un feed qui ressemble à TikTok

Cette expérience n’arrive pas de nulle part : l’application iPad d’Instagram, lancée récemment, s’ouvre déjà sur les Reels depuis l’onglet d’accueil. Meta expliquait alors avoir pensé cette interface « pour refléter la façon dont les gens utilisent les grands écrans aujourd’hui : pour un divertissement passif ». Le test en Inde laisse entrevoir que cette logique pourrait bientôt s’étendre au cœur même de l’application mobile.

En clair, Instagram prépare peut-être sa mutation en plateforme vidéo first, où les Reels occuperaient une place centrale, reléguant les photos au second plan.