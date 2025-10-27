Accueil » iPhone 18 : Apple prépare une hausse de RAM de 50 % pour mieux gérer l’intelligence artificielle

Selon un nouveau rapport du média sud-coréen The Bell, l’iPhone 18 bénéficiera d’une augmentation de mémoire vive de 50 %, passant de 8 Go à 12 Go de RAM.

Une évolution majeure, qui placerait enfin le modèle de base au même niveau que les variantes Pro et Pro Max, déjà équipées de 12 Go depuis la génération iPhone 17.

iPhone 18 : Une évolution dictée par Apple Intelligence

Cette montée en puissance ne serait pas anodine. Apple miserait sur cette amélioration pour accompagner le déploiement de ses nouvelles fonctions d’intelligence artificielle locales, regroupées sous le label Apple Intelligence. Ces outils, qui reposent sur le traitement direct des données sur l’appareil pour garantir la confidentialité, nécessitent davantage de mémoire et de bande passante.

Apple aurait fait appel à Samsung pour fournir des modules LPDDR5X, tandis que SK Hynix et Micron devraient compléter la production. Ces puces sont plus rapides et plus économes en énergie que les LPDDR5 utilisées dans l’iPhone 17.

Elles fonctionneraient sur six canaux, augmentant la bande passante mémoire et améliorant le multitâche et les performances IA.

Une transition vers les puces A20 gravées en 2 nm

Toute la gamme iPhone 18 devrait embarquer la nouvelle puce A20, gravée en 2 nanomètres par TSMC. Cette architecture promet une efficacité énergétique inédite et un gain de puissance notable, tout en renforçant la sécurité du traitement IA local.

Un lancement en deux temps

Apple devrait adopter un calendrier de sortie inédit :

Automne 2026 : lancement de l’iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Air 2, et du premier iPhone pliant.

Début 2027 : arrivée de l’iPhone 18 standard et du nouvel iPhone 18e.

Vers une hausse de prix probable

TSMC prévoyant une augmentation du coût de production de ses puces 2 nm, les analystes estiment que le prix de base de l’iPhone 18 pourrait augmenter de 50 à 100 dollars par rapport à l’iPhone 17.

Malgré cela, la communauté semble globalement enthousiaste. Sur les réseaux, de nombreux fans estiment que cette mise à niveau de la RAM était longtemps attendue et permettra à Apple de rattraper ses rivaux Android, notamment les Galaxy S26 et vivo X300.

En clair, l’iPhone 18 devrait marquer une nouvelle étape pour Apple : plus de puissance, plus d’efficacité, et une vraie ouverture vers l’ère de l’IA embarquée.