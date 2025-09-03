Accueil » Instagram arrive enfin sur iPad : Reels en grand format et applis optimisées

Après près de 15 ans d’attente, Instagram a enfin cédé aux demandes de ses utilisateurs : l’application Instagram dispose désormais d’une version native pour iPad.

Disponible dès aujourd’hui sur l’App Store, elle apporte une expérience adaptée aux grands écrans, bien plus agréable que l’ancienne version iPhone simplement agrandie.

Un lancement qui commence avec… Reels

Surprise : l’application iPad s’ouvre directement sur un flux de Reels, signe qu’Instagram continue de miser gros sur la vidéo courte pour concurrencer TikTok. Les vidéos s’affichent en plein écran, avec les commentaires visibles sur le côté, un format bien pensé pour tirer parti de la taille de l’iPad.

Les Stories conservent leur place en haut de l’écran, tandis que la barre latérale gauche permet d’accéder aux différents onglets : fil d’actualité, DMs, Recherche, Explorer et notifications.

Trois fils d’actualité au choix

Le fil Instagram sur iPad propose trois modes de navigation :

Tout : mélange de publications et de Reels des comptes suivis et de recommandations.

Amis : pour se concentrer uniquement sur les amis et les comptes mutuels.

Dernier : un affichage chronologique des posts, idéal pour ne rien manquer.

Il est même possible de réorganiser ces fils selon vos préférences.

DMs et multitâche repensés pour le grand format

L’une des grandes améliorations de l’app iPad est sa gestion des messages privés. Comme sur Messenger desktop, vous pouvez désormais voir la liste de vos conversations à gauche tout en gardant un chat ouvert à droite. Plus besoin d’aller et venir entre les discussions.

Un retard assumé… puis rattrapé

Adam Mosseri, patron d’Instagram, avait souvent répété que la demande pour une app iPad n’était pas assez forte pour en faire une priorité. Mais entre l’essor de l’usage des tablettes, la montée en puissance des jeunes utilisateurs, et surtout les difficultés réglementaires de TikTok, Meta a revu sa copie.

Résultat : Instagram se déploie enfin sur iPad, mais en mettant Reels au centre de l’expérience. Un choix stratégique qui reflète clairement la bataille du moment dans l’univers des réseaux sociaux.

Une arrivée tardive mais réussie

Il aura fallu attendre longtemps, mais l’app Instagram pour iPad est désormais là. Avec son interface optimisée, ses Reels en grand format, ses fils personnalisables et une gestion plus fluide des messages, elle devrait satisfaire à la fois les habitués et les nouveaux venus.

Disponible dès maintenant pour tous les iPad sous iOS 15.1 ou plus, elle pourrait bien changer la donne pour ceux qui consomment surtout Instagram en vidéo.