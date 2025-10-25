Accueil » Xiaomi prépare le Xiaomi 17 Air pour corriger les erreurs de l’iPhone Air et du S25 Edge

Nous pensions tous que 2025 serait l’année des smartphones ultra-fins. Et dans un sens, c’est vrai : Samsung a ouvert le bal avec le Galaxy S25 Edge, suivi d’Apple et de son iPhone Air lancé en septembre.

Mais, l’engouement attendu n’a pas eu lieu. Les deux géants feraient face à une demande très faible, au point que Samsung aurait décidé d’abandonner la gamme Edge après un seul modèle.

Les marques chinoises reprennent le flambeau

Cela ne signifie pas pour autant que l’expérience du smartphone ultra-fin est terminée. D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, au moins deux des cinq plus grands constructeurs chinois testent actuellement des designs ultra-légers et ultra-fins.

Et, Xiaomi ferait partie du lot. Un autre informateur, Smart Pikachu, affirme que la marque prépare un Xiaomi 17 Air, un modèle « minceur » dérivé de la série Xiaomi 17.

Selon les premières fuites, le Xiaomi 17 Air serait équipé d’un écran 6,6 pouces avec résolution 1.5K, d’un capteur photo principal de 200 mégapixels — un module encore supérieur à celui du Xiaomi 17 Pro Max, et d’un support eSIM complet, sans emplacement SIM physique.

Un choix logique pour un smartphone où chaque millimètre cube compte.

Une finesse, mais pas au détriment de l’autonomie

Si Xiaomi réussit son pari, son modèle pourrait être plus abouti que l’iPhone Air ou le Galaxy S25 Edge. Les marques chinoises exploitent déjà la technologie de batteries au silicium-carbone, qui permet d’augmenter la capacité énergétique sans épaissir le châssis.

Preuve à l’appui : le Xiaomi 17 Pro Max intègre une batterie de 7 500 mAh dans un corps de seulement 8 mm. On peut donc imaginer qu’un éventuel « Xiaomi 17 Air » de 6 mm d’épaisseur embarquerait une batterie proche des 5 000 mAh — un exploit pour un appareil aussi fin.

Un projet encore flou

Le Xiaomi 17 Air n’a pas encore été confirmé par la marque. Mais si les rumeurs se confirment, Xiaomi pourrait bien devenir le premier constructeur à réussir le pari du smartphone ultra-fin sans compromis sur l’autonomie.

Nous suivrons de près les prochaines fuites concernant ce modèle.