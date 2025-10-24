Snapchat vient d’annoncer une excellente nouvelle pour ses utilisateurs : son outil d’intelligence artificielle « Imagine Lens », auparavant réservé aux abonnés Snapchat+, devient gratuit pour tout le monde.

Cette fonctionnalité, lancée le mois dernier, permet de créer des filtres (ou « lenses ») personnalisés à partir de simples instructions textuelles. Il suffit, par exemple, de taper une commande comme « transforme-moi en chien tout doux » pour que l’IA génère automatiquement un filtre correspondant et l’applique à votre selfie.

Snapchat : Un outil créatif ouvert à tous

Jusqu’ici, « Imagine Lens » était réservé aux abonnés Lens+, une option payante à 8,99 euros par mois donnant accès à des filtres exclusifs. Mais désormais, plus besoin d’abonnement : l’outil est accessible à tous les utilisateurs de Snapchat, gratuitement.

Une décision surprenante, d’autant plus que Snapchat a récemment commencé à faire payer le stockage supplémentaire dans Memories. Certains observateurs y voient une réponse directe à la montée en puissance de l’IA sur les réseaux sociaux, notamment avec Sora 2 d’OpenAI, souvent comparé à un « TikTok rempli de vidéos générées par l’IA ».

Quelle qu’en soit la raison, les utilisateurs y gagnent : chacun peut désormais créer, tester et partager ses propres lentilles IA avec ses amis sur Snapchat.

Comment ça marche ?

Le principe est simple :

Vous décrivez votre idée via un prompt texte, comme « fais de moi un super-héros » ou « place-moi dans un paysage de science-fiction ».

L’IA de Snapchat génère en quelques secondes un filtre sur mesure, que vous pouvez appliquer à vos photos ou vidéos.

Vous pouvez ensuite le partager en story ou en message privé.

Cette approche reprend le principe des outils de génération d’images comme DALL·E ou Midjourney, mais l’intègre directement à l’univers AR (réalité augmentée) de Snapchat, rendant le processus beaucoup plus interactif.

Une stratégie claire : booster la créativité et l’engagement

En rendant « Imagine Lens » gratuit, Snapchat cherche à relancer l’engagement de sa communauté et à renforcer sa position de leader en réalité augmentée. La plateforme compte sur une utilisation accrue des lenses IA pour attirer de nouveaux utilisateurs et générer de nouvelles tendances créatives.

Selon plusieurs analystes, cette décision pourrait également servir à collecter davantage de données d’usage afin d’améliorer ses modèles IA et proposer, à terme, des fonctionnalités premium plus ciblées (montages avancés, effets pro, expériences sans pub, etc.).

Des garde-fous contre les abus

Snapchat affirme avoir mis en place des mécanismes de modération pour éviter les dérives, comme la génération d’images trompeuses ou inappropriées — un sujet de plus en plus sensible avec la montée des contenus « deepfake ».

L’IA au cœur du futur de Snapchat

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Snapchat espère que « Imagine Lens » deviendra un outil viral capable de rivaliser avec les expériences IA proposées par Meta ou TikTok. Ce lancement s’inscrit dans une tendance plus large : rendre l’IA créative accessible à tous, sans barrière d’abonnement ou de compétence technique.

Et si l’on en croit les premières réactions, le pari est plutôt réussi.