TSMC : les bénéfices explosent de 39 % grâce à la demande mondiale en puces IA

Le géant taïwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), principal fabricant mondial de semi-conducteurs pour Apple, Nvidia, AMD, Broadcom ou encore Qualcomm, vient de publier des résultats trimestriels spectaculaires, portés par la demande explosive en puces dédiées à l’intelligence artificielle.

TSMC : Des bénéfices en hausse de 39 % et un chiffre d’affaires record

Pour le troisième trimestre 2025, TSMC affiche un bénéfice net de 452,3 milliards de dollars taïwanais (soit environ 15 milliards USD), en hausse de 39,1 % sur un an. Le chiffre d’affaires a progressé de 30 %, dépassant largement les prévisions des analystes.

L’estimation de LSEG SmartEstimate, qui tablait sur 417,7 milliards de dollars taïwanais, a donc été nettement dépassée.

« La demande pour les produits TSMC est inébranlable. Même avec des droits de douane sur les exportations vers les États-Unis, son activité ne faiblirait pas », estime Morningstar, soulignant la domination technologique du fondeur.

L’IA, moteur principal de la croissance

La quasi-totalité des géants de l’intelligence artificielle s’appuient aujourd’hui sur les lignes de production de TSMC :

Nvidia, avec ses GPU et accélérateurs H20,

AMD, avec ses puces MI350,

Broadcom et Qualcomm, pour leurs composants IA et 5G,

et bien sûr Apple, qui utilise le procédé 3 nm pour ses puces M5 et A19.

Cette explosion de la demande en processeurs d’entraînement et d’inférence IA alimente directement les profits du fondeur.

Le PDG C.C. Wei confirme : « La demande liée à l’IA est encore plus forte que ce que nous anticipions il y a trois mois. Nos clients nous demandent d’augmenter les capacités de production pour soutenir leur croissance ».

Prévisions revues à la hausse pour 2025

Porté par cet engouement, TSMC a relevé sa prévision de croissance annuelle. L’entreprise s’attend désormais à une hausse de son chiffre d’affaires comprise entre 30 et 35 % en dollars US pour 2025.

La société maintient également son budget d’investissement colossal de 42 milliards de dollars, destiné à accélérer le déploiement du nœud 2 nm, l’expansion de ses usines à Taiwan, au Japon, en Arizona et en Allemagne, et la production de masse de GPU et NPU IA à très forte marge.

Même si certains observateurs s’inquiètent d’une dépendance croissante au secteur de l’intelligence artificielle, TSMC assume pleinement sa stratégie. La direction estime que les sanctions américaines visant la Chine n’auront qu’un impact limité, la demande mondiale d’IA compensant largement toute perte potentielle sur le marché chinois.

« Notre conviction dans la mégatendance IA se renforce trimestre après trimestre », a déclaré C.C. Wei.

TSMC, un empire difficile à ébranler

TSMC reste de loin le maître absolu du « fabless world », produisant les puces les plus avancées du monde pour les géants de la tech. Avec plus de 60 % de part de marché mondiale sur la production de semi-conducteurs avancés, son avance technologique — et l’appétit insatiable de l’IA — lui assurent une position quasi-inattaquable.