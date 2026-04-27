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iPad : Apple pourrait revoir ses noms pour clarifier une gamme devenue trop complexe

iPad : Apple pourrait revoir ses noms pour clarifier une gamme devenue trop complexe

Apple pourrait préparer un changement discret, mais révélateur, dans sa gamme iPad. Selon un entretien accordé à Tom’s Guide par John Ternus et Greg Joswiak, Apple réfléchirait à simplifier la manière dont elle nomme ses futures tablettes.

Une gamme iPad devenue difficile à lire

Aujourd’hui, l’iPad souffre d’un problème d’identité. Entre les mentions « 11e génération », les puces A16 ou M5, les modèles Air, Pro et classiques, la gamme est devenue moins intuitive qu’elle ne devrait l’être.

Apple pourrait donc abandonner progressivement les appellations générationnelles pour adopter une logique plus simple, possiblement alignée sur celle du Mac : un nom clair, stable, éventuellement associé à une année ou à une puce.

Plus qu’un détail marketing

Ce changement ne serait pas seulement cosmétique. Il traduirait une volonté plus large : repositionner l’iPad comme une vraie plateforme informatique, et non plus comme une simple tablette mise à jour par cycles.

Avec iPadOS qui se rapproche de plus en plus d’un environnement de travail avancé, Apple veut sans doute donner à l’iPad une identité plus mature, plus lisible, plus proche du MacBook Air ou du MacBook Pro.

Un avantage pour les acheteurs

Pour le grand public, une nomenclature plus claire pourrait simplifier le choix. Aujourd’hui, acheter un iPad implique souvent de comparer des générations, des puces, des tailles d’écran et des accessoires compatibles.

Mais cette simplification aurait aussi un revers : si les noms deviennent trop génériques, il faudra regarder plus attentivement les fiches techniques pour distinguer un modèle récent d’un ancien.

Un iPad plus simple à comprendre, plus ambitieux à vendre

Apple semble vouloir remettre de l’ordre dans une gamme devenue puissante, mais parfois confuse. Renommer l’iPad, ce n’est pas seulement changer une étiquette : c’est préparer le terrain pour une tablette qui veut être perçue comme un ordinateur à part entière.