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OpenAI travaillerait avec Qualcomm et MediaTek sur une puce pour smartphone IA

OpenAI travaillerait avec Qualcomm et MediaTek sur une puce pour smartphone IA

OpenAI ne veut visiblement pas se limiter aux datacenters. Après son accord avec Broadcom pour développer des puces IA destinées à ses infrastructures, OpenAI travaillerait désormais avec MediaTek et Qualcomm sur des processeurs pour smartphone, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Une production de masse serait envisagée en 2028.

OpenAI : Un smartphone pensé autour de l’IA, pas l’inverse

L’idée serait de concevoir une puce mobile capable de gérer les bases de l’IA locale : consommation maîtrisée, hiérarchie mémoire optimisée, exécution de petits modèles directement sur l’appareil. Les tâches plus lourdes resteraient, elles, confiées au cloud — une approche déjà centrale dans les smartphones IA actuels.

Ce choix est stratégique. Un téléphone OpenAI ne pourrait pas se contenter d’ajouter ChatGPT à Android. Il devrait comprendre le contexte de l’utilisateur en continu, avec des fonctions « always-on » très économes, proches dans l’esprit des hubs basse consommation déjà utilisés par Qualcomm.

Qualcomm, MediaTek et Luxshare dans l’équation

La présence de Qualcomm et MediaTek suggère que OpenAI ne cherche pas seulement une puce expérimentale, mais une plateforme mobile crédible. Les spécifications finales et les fournisseurs seraient attendus fin 2026 ou début 2027, tandis que Luxshare serait pressenti comme partenaire exclusif de co-conception et de fabrication système.

Le vrai défi : sortir du piège du « AI phone »

Le marché a déjà vu beaucoup de promesses autour du smartphone IA. La différence, pour OpenAI, serait de partir du modèle d’intelligence lui-même, puis de construire le matériel autour de lui. C’est l’inverse de l’approche traditionnelle.

Mais, le risque est immense : autonomie, confidentialité, latence, coût, compatibilité avec les apps et dépendance au cloud. Pour réussir, OpenAI devra prouver qu’un téléphone IA n’est pas un gadget de plus, mais une nouvelle interface personnelle.

Si ce projet se concrétise, 2028 pourrait marquer l’arrivée d’un nouvel acteur dans le mobile — non pas un fabricant de smartphones classique, mais une entreprise d’IA qui veut donner un corps à son assistant.