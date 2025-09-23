DJI Osmo Action 6 : capteur 1 pouce, 8K et intégration smartwatch dévoilés

DJI s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des caméras d’action avec sa future Osmo Action 6, attendue pour mi-octobre 2025.

Les premières fuites, relayées par The New Camera, révèlent une fiche technique impressionnante, qui pourrait bien mettre Insta360 et GoPro sous pression.

DJI Osmo Action 6 : Un capteur inédit pour une action cam

La rumeur la plus marquante concerne l’arrivée d’un capteur CMOS 1 pouce, une première sur une caméra d’action DJI. Jusqu’ici réservé aux caméras de vlog comme la Pocket 3 ou aux drones comme le Mini 5 Pro, ce capteur promet une qualité d’image largement supérieure, notamment en basse lumière.

Côté vidéo, la Osmo Action 6 supporterait l’enregistrement 8K à 30 fps, du 5,3K à 60 fps, du 4K à 120 fps et du 1080p en 240 fps pour les ralentis extrêmes.

On retrouverait aussi le profil 10-bit D-Log M pour un maximum de flexibilité en post-production. La stabilisation RockSteady 4.0, boostée à l’IA, permettrait enfin un horizon parfaitement stable, même en pleine action.

Une intégration poussée avec les montres connectées

Autre nouveauté majeure : l’intégration avec les smartwatches. Grâce au Bluetooth 5.1, l’Action 6 pourrait se connecter à une Apple Watch ou à une Garmin, permettant de :

démarrer ou arrêter un enregistrement sans toucher la caméra,

changer de mode de prise de vue,

afficher en direct des données comme le rythme cardiaque, le GPS ou l’altitude.

Avec une Garmin, les sportifs pourraient même overlay des métriques avancées comme la cadence, la puissance ou le suivi en plongée directement dans leurs vidéos. Une fonctionnalité qui ferait de l’Action 6 un allié de choix pour les athlètes et créateurs de contenu sportifs.

Autonomie, stockage et connectivité

La caméra disposerait de 47 à 64 Go de stockage interne, extensibles via microSD, et d’une batterie de 1 950 mAh capable d’assurer plus de 4 heures de tournage en 4K.

Elle resterait étanche jusqu’à 20 mètres sans caisson, tout en intégrant le Wi-Fi 6 et un port USB-C (avec possibilité de sortie DisplayPort). Bref, une machine taillée pour les tournages intensifs.

Prix et disponibilité

Le lancement officiel est prévu pour octobre 2025, avec des précommandes qui devraient ouvrir rapidement. Selon les fuites, le prix varierait entre 329 et 429 dollars pour le pack standard, et 479 à 579 dollars pour le pack Adventure, comprenant des batteries supplémentaires et des accessoires de montage.

Alors que la Osmo Action 5 Pro n’avait apporté qu’une évolution modeste, la future Action 6 semble marquer une rupture technologique. Entre son capteur 1 pouce inédit, sa compatibilité avancée avec les montres connectées et son enregistrement en 8K, DJI pourrait redéfinir la référence en matière de caméras d’action.

Reste à savoir si ces fuites se confirmeront lors de l’annonce officielle… mais une chose est sûre : GoPro et Insta360 doivent se préparer à une sérieuse concurrence.