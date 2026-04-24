OPPO pourrait bientôt sortir du smartphone pour attaquer un segment en pleine accélération : les caméras gimbal compactes. Selon Blue Whale Media, la marque aurait validé en interne un projet baptisé Fuyao, avec un lancement envisagé au quatrième trimestre 2026.

Un prolongement naturel du savoir-faire photo de OPPO

Le choix n’a rien d’anodin. OPPO a construit une partie de sa crédibilité premium sur l’imagerie mobile, notamment avec la série Find et ses collaborations photo. Transposer ce savoir-faire dans une caméra de poche stabilisée serait une extension logique : même expertise image, mais dans un format pensé pour les créateurs, les vlogs et les plans en mouvement.

Le produit pourrait être dévoilé aux côtés de la série Find X10, attendue autour d’octobre selon les rumeurs. Rien n’est confirmé officiellement sur le design ou la fiche technique, mais le positionnement paraît clair : venir concurrencer les DJI Osmo Pocket et les futures Insta360 Luna.

Un marché que les fabricants de smartphones veulent investir

OPPO ne serait pas seul. Vivo développerait aussi sa propre caméra gimbal, avec un prototype déjà avancé, tandis que Honor a commencé à explorer ce terrain via son écosystème. Les constructeurs mobiles ont plusieurs atouts : algorithmes photo, traitement IA, maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et réseau de distribution.

Jusqu’ici, DJI domine largement ce marché, avec environ 62 % de parts sur les caméras intelligentes portables, contre près de 12 % pour Insta360, selon les données IDC citées par Gizmochina. Le segment aurait atteint 16,65 millions d’unités expédiées en 2025, avec les caméras gimbal comme catégorie la plus dynamique.

La caméra de poche devient le nouveau terrain des smartphones

L’arrivée possible de OPPO raconte une mutation intéressante. Les marques de smartphones ne se contentent plus d’améliorer les capteurs dans leurs téléphones : elles veulent exporter leur intelligence photo dans des objets spécialisés.

Face à DJI, OPPO ne gagnera pas seulement avec une bonne stabilisation. Il faudra une expérience complète : autofocus fiable, audio solide, traitement HDR, autonomie, application fluide et prix agressif. Mais si Fuyao combine l’ADN photo de OPPO avec un vrai format créateur, le marché pourrait enfin devenir moins prévisible.