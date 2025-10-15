Accueil » Apple dévoile le nouvel iPad Pro M5 : plus puissant, plus rapide… et plus « Pro » que jamais

Apple vient d’annoncer une nouvelle génération de son iPad Pro M5, la tablette la plus haut de gamme de son catalogue.

Un an seulement après le modèle M4, ce nouvel iPad Pro introduit le puissant processeur M5, une puce qui promet jusqu’à 3,5x plus de performances en IA et des gains notables en vidéo et en connectivité.

Une nouvelle puce M5 axée sur l’IA et la vitesse

Au cœur du nouveau modèle, le chipset Apple M5 succède au M4 — déjà une référence dans le monde des tablettes.

Selon Apple, cette nouvelle puce offre :

Jusqu’à 3,5x plus de puissance pour les tâches d’intelligence artificielle,

Des performances graphiques améliorées, notamment pour la retouche photo et le montage vidéo,

Et une meilleure efficacité énergétique grâce à un nouveau moteur neuronal optimisé.

En clair : le M5 ne se contente pas d’être plus rapide. Il est pensé pour l’ère des outils d’IA générative, avec un moteur Neural Engine plus large et plus efficace.

Nouvelles puces C1X et N1 : plus de vitesse, plus de connectivité

Apple a également apporté des améliorations internes bienvenues :

La version cellulaire de l’iPad Pro M5 intègre désormais le modem C1X, une puce développée par Apple pour remplacer progressivement les modems Qualcomm.

La tablette embarque aussi la nouvelle puce N1 pour le Wi-Fi, le Bluetooth et la technologie Thread, un protocole clé pour la domotique connectée.

Thread permet à l’iPad Pro de communiquer directement avec les objets connectés de la maison — une première pour une tablette Apple.

Les vitesses de lecture et d’écriture ont également été augmentées, et la tablette prend maintenant en charge la charge rapide 50 % en 30 minutes.

Deux formats, deux couleurs, une finition premium

L’iPad Pro M5 conserve le design ultra-fin introduit en 2024 :

11 pouces à partir de 1 119 euros,

13 pouces à partir de 1 469 euros,

disponibles en noir et argent.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une sortie officielle prévue le 22 octobre.

Un design inchangé, mais un intérieur repensé

Visuellement, le nouvel iPad Pro reste proche du modèle M4 sorti en mai 2024.

Mais à l’intérieur, tout évolue :

Écran OLED tandem toujours aussi lumineux,

Caméra avant en mode paysage,

Compatibilité avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro,

Et des performances qui font de cette tablette un vrai ordinateur à part entière.

Avec iPadOS 26, Apple continue de transformer son iPad Pro en un outil de productivité digne d’un MacBook.

La tablette offre désormais un multitâche plus libre, la gestion de fenêtres flottantes, et une compatibilité toujours plus étroite avec macOS et les applications de bureau.

Combinée au Magic Keyboard et à l’écosystème d’apps professionnelles (Final Cut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve), la tablette devient un véritable poste de travail mobile.

Un iPad taillé pour le futur

Apple semble cibler cette fois les utilisateurs d’iPad Pro M1 ou antérieurs, plutôt que les récents acheteurs du M4. Mais avec la montée en puissance des fonctions IA dans tout l’écosystème Apple — et les futures intégrations de Siri Next-Gen — le M5 s’impose déjà comme la tablette la plus puissante jamais conçue par la marque.