iPhone Air : Apple réduit drastiquement la production, le smartphone ultra-fin serait-il un échec commercial ?

Moins d’un mois après son lancement, l’iPhone Air semble déjà peiner à convaincre. Selon un rapport de Nikkei Asia, Apple aurait demandé à ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement de réduire drastiquement la production du modèle ultra-fin, au point de frôler la « fin de production ».

iPhone Air : Un iPhone trop léger pour le marché ?

Apple maintient son objectif global de 85 à 90 millions d’iPhone 17 produits, mais la part de l’iPhone Air — estimée entre 10 et 15 % au départ — serait réduite à la portion congrue dès novembre. En parallèle, la firme de Cupertino augmente les volumes du modèle de base et des versions Pro, portées par une forte demande initiale.

Le repositionnement rappelle une situation analogue chez Samsung, où la marque aurait récemment annulé le Galaxy S26 Edge après les faibles ventes du S25 Edge, un smartphone également centré sur la finesse extrême.

Une belle idée, mais un succès fragile

Dans les tests par la presse spécialisée, beaucoup ont souligné les qualités de design du téléphone, qualifiant le profil ultra-fin comme la star du spectacle, et une légèreté très appréciable. Malgré son design réussi, l’iPhone Air souffre de compromis visibles : autonomie plus courte, appareil photo unique et prix proche du modèle standard, plus complet.

Les premiers chiffres de Counterpoint Research montrent que la série iPhone 17 a démarré 14 % plus fort que la génération précédente aux États-Unis et en Chine.

L’iPhone 17 de base a bondi de 31 %, aidé par son nouvel écran 120 Hz Always-On.

Les Pro et Pro Max progressent de 12 %, grâce aux remises agressives des opérateurs.

L’iPhone Air, lui, vend autant que l’ancien iPhone 16 Plus — soit le modèle le moins populaire de sa gamme.

L’iPhone Air : un test avant le pliable ?

L’iPhone Air reste néanmoins un produit stratégique : il serait le premier pas d’Apple vers un futur iPhone pliable, attendu d’ici 2026. Mais pour l’instant, il semble que la quête de finesse ne suffise pas à séduire un large public — surtout si elle se fait au détriment de la puissance et de la polyvalence.