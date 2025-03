iPad pliable : Face ID sous l’écran et écran sans plis, les nouvelles rumeurs

De récentes rumeurs suggèrent que Apple travaille sur un iPad Pro pliable doté d’une technologie Face ID sous l’écran. Récemment, nous avons entendu des choses passionnantes sur le premier iPhone pliable d’Apple. Mais nous avons également entendu dire que l’aventure pliable d’Apple ne s’arrêterait pas aux iPhone et que Cupertino pourrait également préparer un iPad pliable.

Selon Digital Chat Station, un prototype de cet appareil disposerait d’un écran pliable de 18,8 pouces et intégrerait les composants Face ID sous la surface de l’écran grâce à une « lentille méta en métal ».

L’intégration de Face ID sous l’écran permettrait de supprimer l’encoche ou la Dynamic Island, offrant ainsi une expérience d’affichage ininterrompue. Bien que cette technologie ait été évoquée pour les iPhone depuis plusieurs années, elle n’a pas encore été concrétisée.

Cette rumeur marque la première mention de Face ID sous l’écran dans le cadre des plans d’Apple pour des appareils pliables.

Les spéculations sur un iPad ou un MacBook pliable circulent depuis un certain temps. Des analystes, comme Ross Young de DSCC, ont indiqué que Apple pourrait lancer un iPad Pro pliable de 18,8 pouces en 2027, potentiellement équipé d’un écran OLED.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg prévoit un lancement en 2028, Apple visant à proposer un écran sans pli visible.

Allons-nous voir un iPad pliable sans pli ?

L’objectif d’Apple serait de proposer un appareil pliable sans pli visible, une caractéristique qui distinguerait son produit des autres appareils pliables actuellement sur le marché. Cependant, il est important de noter que ces informations proviennent de rumeurs et de fuites, et qu’aucune confirmation officielle n’a été faite par Apple.

Entre-temps, Samsung propose des smartphones pliables depuis 2020 (dévoilés en 2019) et se rapproche lentement mais sûrement de l’absence de plis. L’industrie évolue également vers des smartphones pliables plus fins, avec une grande bataille pour le titre du smartphone pliable le plus fin du monde entre les sociétés Honor et OPPO. Huawei a lancé un appareil à triple pli.

Dans l’ensemble, Apple est peut-être en retard dans le jeu, mais, connaissant la société de Cupertino, elle le rejoindra avec fracas.