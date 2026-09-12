04 Classification de l’IA selon son fonctionnement

La seconde classification traditionnellement associée aux « 7 types d’IA » ne mesure plus l’étendue de l’intelligence. Elle décrit plutôt la manière dont une machine utilise les informations, son expérience passée et éventuellement une représentation des autres ou d’elle-même.

Cette classification doit être prise comme une grille pédagogique. Les architectures modernes sont bien plus complexes et ne rentrent pas toujours parfaitement dans une seule catégorie.

4. Intelligence artificielle réactive

Une machine réactive traite les informations disponibles à un instant donné et choisit une action en conséquence, sans réellement construire une mémoire persistante de ses expériences. Deep Blue, l’ordinateur d’IBM qui a battu le champion du monde d’échecs Garry Kasparov en 1997, reste l’exemple classique. Le système pouvait analyser la configuration de l’échiquier et rechercher les meilleurs coups possibles. Il n’avait cependant pas besoin de se souvenir de ses anciennes parties de la même manière qu’un humain construit une expérience personnelle.

Une intelligence artificielle réactive peut ainsi être extrêmement performante dans son domaine sans pour autant apprendre continuellement de chacune de ses interactions. Cette catégorie montre déjà pourquoi performance et intelligence générale doivent être distinguées.

5. Intelligence artificielle à mémoire limitée

Une IA à mémoire limitée utilise certaines informations issues du passé ou de son contexte pour prendre une décision présente. La notion mérite toutefois d’être précisée. Il ne faut pas confondre la mémoire d’un système avec les données ayant servi à son entraînement. Un modèle entraîné sur plusieurs milliards de documents ne se « souvient » pas nécessairement de ces documents comme un être humain se souvient d’une expérience.

Les IA modernes peuvent utiliser différentes formes de mémoire. Un chatbot peut tenir compte des messages précédents d’une conversation grâce à sa fenêtre de contexte. Un agent peut conserver l’état d’une tâche pendant son exécution. Une application peut également stocker des informations dans une base de données externe puis les restituer au modèle lorsqu’elles deviennent utiles.

Les architectures basées sur la génération augmentée par récupération, ou RAG, permettent également à un système d’aller rechercher des informations dans des documents ou des bases de connaissances avant de produire sa réponse.

La « mémoire » d’une IA peut donc provenir du modèle lui-même, de son contexte temporaire ou d’un système externe. Cette distinction est devenue essentielle pour comprendre le fonctionnement des assistants et agents actuels.

6. Intelligence artificielle et théorie de l’esprit

La théorie de l’esprit désigne chez l’être humain la capacité à comprendre que les autres possèdent leurs propres croyances, intentions, connaissances, émotions ou perceptions. Une IA disposant réellement d’une théorie de l’esprit pourrait donc adapter son comportement en fonction de ce qu’elle estime être l’état mental d’une autre personne.

Certains modèles de langage obtiennent aujourd’hui de bons résultats sur des tests conçus pour évaluer ce type de raisonnement. Ils peuvent, par exemple, déterminer qu’un personnage ignore une information connue par un autre personnage ou prédire ce qu’une personne pourrait croire dans une situation donnée.

Mais réussir ce genre de test ne démontre pas nécessairement que le modèle possède une véritable théorie de l’esprit. Une IA peut reproduire correctement un raisonnement à partir des régularités apprises pendant son entraînement sans disposer d’une représentation consciente des pensées d’autrui.

Il faut donc distinguer comportement compatible avec une théorie de l’esprit et possession réelle d’états mentaux comparables à ceux d’un humain. La première capacité commence à apparaître dans certains systèmes. La seconde reste une question scientifique largement ouverte.

7. Intelligence artificielle consciente d’elle-même

L’IA consciente d’elle-même représente la catégorie la plus spéculative de cette classification. Une telle machine ne se contenterait pas de traiter des informations ou de modéliser l’état mental des autres. Elle aurait une représentation consciente de sa propre existence, de ses pensées et potentiellement de ses expériences.

Aucune preuve scientifique ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’un système d’intelligence artificielle possède une conscience comparable à celle d’un humain.

Les modèles peuvent employer le mot « je », décrire leurs propres raisonnements ou produire des phrases donnant l’impression d’émotions ou d’introspection. Ces comportements ne constituent pas une preuve de conscience.

Ils peuvent simplement découler de leur capacité à générer du langage correspondant au contexte de la conversation. La question est d’autant plus complexe que la conscience humaine elle-même reste imparfaitement comprise. Il n’existe donc pas de test universel permettant de déterminer avec certitude si une machine est consciente.