ChatGPT franchit le cap des 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires : OpenAI entre dans une nouvelle ère

Lors de la conférence Dev Day 2025, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que ChatGPT avait désormais atteint 800 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Ce chiffre impressionnant marque une adoption massive du chatbot à travers le monde — par les consommateurs, les développeurs, les entreprises, et même les gouvernements.

« Aujourd’hui, plus de 4 millions de développeurs construisent avec OpenAI, et nous traitons plus de 6 milliards de tokens par minute sur notre API », a déclaré Altman. « Grâce à vous, l’IA est passée d’un simple outil expérimental à une technologie que les gens utilisent chaque jour pour créer », poursuit-il.

ChatGPT : Une croissance fulgurante

Lancé en novembre 2022, ChatGPT a connu une expansion sans précédent. En mars 2025, il comptait 500 millions d’utilisateurs hebdomadaires, puis 700 millions en août — et maintenant 800 millions, selon Altman.

Cette croissance spectaculaire s’explique par :

l’intégration de nouvelles fonctionnalités, comme la génération d’images et de vidéos,

La compatibilité avec les applications externes (comme Canva, Zillow ou Coursera),

et une adoption accélérée par les entreprises et les développeurs à travers le monde.

Avec une telle dynamique, ChatGPT est désormais considéré comme l’une des applications grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, rivalisant avec les plus grands réseaux sociaux.

Une plateforme devenue indispensable

Selon TechCrunch, ChatGPT n’est plus seulement un chatbot : c’est un outil de productivité universel. Des millions d’utilisateurs s’en servent pour :

rédiger des e-mails,

générer du code,

concevoir des présentations,

ou encore créer du contenu multimédia.

Les entreprises exploitent ChatGPT pour automatiser leurs processus, et plus de 4 millions de développeurs ont déjà intégré les API d’OpenAI dans leurs produits.

Des données publiées par Forbes suggèrent que ChatGPT pourrait franchir la barre du milliard d’utilisateurs dans les prochains mois. Altman lui-même aurait confié lors du TED 2025 que la base d’utilisateurs pourrait « doubler en quelques semaines ».

Des défis techniques et éthiques à relever

Cette montée en puissance s’accompagne de défis considérables. OpenAI doit désormais :

maintenir une infrastructure colossale capable de traiter des milliards de requêtes par jour,

investir massivement dans des puces d’IA et des datacenters — un enjeu évalué à plusieurs trillions de dollars,

et répondre aux préoccupations liées à l’éthique et à la sécurité des utilisateurs.

Certains experts soulignent aussi les risques de biais, d’hallucinations de l’IA, ou encore de dépendance émotionnelle chez certains utilisateurs.

Malgré cela, l’influence de ChatGPT sur les modes de communication et de création est indéniable. Selon plusieurs analyses sur X, le chatbot traiterait désormais plus de deux milliards de requêtes par jour, devenant un outil central du quotidien numérique.

L’impact sur l’écosystème de l’IA

Ce succès massif fait de ChatGPT un pilier du paysage technologique mondial, comparable à l’arrivée d’Internet ou des smartphones.

Les revenus d’OpenAI auraient doublé pour atteindre 12 milliards de dollars par an, selon Demand Sage.

Ces ressources permettent d’accélérer le développement de GPT-5, le futur modèle phare qui promet une intelligence plus avancée et plus raisonnée.

Les gouvernements, de leur côté, multiplient les initiatives de régulation et d’encadrement de l’IA, afin d’en garantir un usage responsable.

Altman a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’une adoption maîtrisée : « Nous voulons que l’IA soit un outil de progrès, pas une source de déséquilibre ».

Et après ? Vers le milliard d’utilisateurs

Avec un tel rythme de croissance, la barre du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires semble désormais atteignable. Sam Altman envisage un futur où les conversations homme-machine dépasseront les conversations humaines, tant l’IA s’intègre dans la vie quotidienne.

Mais, cette expansion devra s’accompagner d’un cadre éthique solide, d’une sobriété énergétique accrue, et d’une transparence totale sur la manière dont les modèles sont entraînés et utilisés.

Quoi qu’il en soit, ChatGPT s’impose comme l’outil le plus influent de la décennie, redéfinissant la créativité, la productivité et la manière même dont nous interagissons avec la technologie.