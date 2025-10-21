Meta va supprimer les applications de bureau Messenger sur Windows et macOS

Meta s’apprête à mettre fin au support de ses applications de bureau Messenger pour Windows et macOS. Les deux apps ont déjà été retirées du Microsoft Store et du Mac App Store, et les utilisateurs actuels reçoivent désormais des notifications les avertissant que le service prendra fin en décembre.

Selon une page d’assistance Meta repérée par Apple Insider, les utilisateurs de Messenger sur Mac disposent encore de 60 jours avant la désactivation complète de l’application, après quoi un blocage total sera mis en place. Côté Windows, Messenger affichera un message d’arrêt à compter du 14 décembre 2025.

Messenger : La version web devient la seule alternative

La suppression de ces applications signifie que les utilisateurs devront désormais passer par l’application Facebook ou la version web de Messenger sur Windows, la version web uniquement sur macOS.

Aucune nouvelle app native ne semble prévue pour remplacer ces versions, Meta préférant rediriger les utilisateurs vers le navigateur.

Dans le même esprit, Meta prévoirait également de remplacer l’application native WhatsApp pour Windows par une version web encapsulée (web wrapper). Une stratégie qui viserait à simplifier la maintenance et le développement de ses services de messagerie sur ordinateur.

Une consolidation qui ne plaira pas à tout le monde

Cette décision risque de décevoir les utilisateurs qui appréciaient les apps natives plus rapides et mieux intégrées au système, mais elle s’inscrit dans la volonté de Meta de centraliser ses plateformes et de réduire les coûts de développement multiplateforme.

Pour continuer à utiliser Messenger sur ordinateur, il faudra donc bientôt se tourner vers messenger.com, la seule option que Meta continuera à entretenir à long terme.