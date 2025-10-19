Accueil » realme GT 8 et GT 8 Pro : 7 000 mAh, Snapdragon 8 Elite Gen 5 et caméra 200 mégapixels au programme

realme GT 8 et GT 8 Pro : 7 000 mAh, Snapdragon 8 Elite Gen 5 et caméra 200 mégapixels au programme

realme s’apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones phares, les realme GT 8 et GT 8 Pro, lors d’un événement prévu le 21 octobre 2025 en Chine.

Alors que la marque n’a confirmé que quelques informations officielles, une nouvelle fuite du leaker Bald Panda sur Weibo révèle aujourd’hui presque toute la fiche technique des deux modèles.

realme GT 8 : Un écran 2K fluide à 144 Hz

Les deux modèles embarqueraient un écran OLED plat de 6,78 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une fluidité optimale pour le gaming et les vidéos.

Les bordures devraient être très fines, dans la lignée du design minimaliste adopté par realme sur ses derniers flagships.

Selon la fuite, le modèle standard intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. La version realme GT 8 Pro irait encore plus loin avec deux capteurs de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle), et un périscope de 200 mégapixels, probablement équipé du capteur Samsung HP5.

Le realme GT 8 Pro est confirmé avec un « camera deco » interchangeable, un module photo personnalisable, bien que l’on ne sache pas encore si le realme GT 8 standard bénéficiera de la même innovation.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une énorme batterie d’une capacité de 7 000 mAh

Sous le capot, les deux smartphones miseront sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Le realme GT 8 standard proposera une charge rapide 100 W, tandis que le realme GT 8 Pro profitera d’une recharge filaire 120 W, complétée par une recharge sans fil 50 W.

Les deux appareils partageront une massive batterie de 7 000 mAh, une capacité rare pour des flagships aussi fins. Le modèle Pro supportera en plus les protocoles PPS 50 W et UFCS 44 W, renforçant sa compatibilité avec les chargeurs universels.

Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Les deux realme GT 8 devraient proposer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1, de quoi offrir des performances dignes d’un smartphone gaming.

Ils seront également les premiers realme à fonctionner sous Android 16 avec realme UI 7, la nouvelle surcouche maison.

Les realme GT 8 et GT 8 Pro seront proposés en blanc, bleu et vert. Le GT 8 Pro affichera une épaisseur de 8,2 mm pour un poids compris entre 209 et 214 g, selon la finition choisie.