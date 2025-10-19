Instagram renforce une nouvelle fois la sécurité de ses jeunes utilisateurs. La plateforme de Meta a annoncé une refonte majeure des comptes pour adolescents, inspirée des normes PG-13 du cinéma américain.

Objectif : limiter l’exposition des jeunes à des contenus inappropriés tout en conservant une expérience sociale équilibrée.

Une expérience calibrée comme un film PG-13

Sous ce nouveau système, les comptes d’adolescents ne verront que des contenus équivalents à ce que l’on trouve dans un film tout public accompagné d’un avertissement parental.

Instagram continuera de bloquer :

les contenus à caractère sexuel, suggestif ou partiellement dénudé,

les publications comportant un langage vulgaire,

les vidéos de défis dangereux ou de cascades risquées.

« Comme dans un film PG-13, il peut arriver qu’un adolescent voie du contenu légèrement suggestif ou entende des gros mots, mais nous faisons tout pour que ces cas restent rares », explique Instagram dans son communiqué.

Blocage des comptes et des interactions « adultes »

Les restrictions vont plus loin qu’un simple filtrage de contenu :

Les comptes publiant régulièrement du contenu 18+ seront entièrement bloqués pour les utilisateurs adolescents.

Les profils faisant référence à des sites adultes (ex. OnlyFans) ou à des produits interdits aux mineurs (comme l’alcool) seront également inaccessibles, y compris pour les utilisateurs non connectés.

Les adolescents qui suivaient déjà ces comptes perdront toute interaction possible : plus de messages privés, plus de commentaires visibles, ni d’accès aux publications.

Les créateurs concernés seront avertis par Instagram, qui leur donnera la possibilité de corriger ou supprimer les éléments problématiques pour lever le blocage.

Filtres renforcés et nouvelles options parentales

Instagram va également bloquer les recherches contenant certains mots-clés, comme « gore », « alcool » ou tout autre terme jugé inapproprié pour un public mineur.

Pour les parents, une nouvelle option « Limited Content » permettra d’aller encore plus loin :

blocage de toutes les publications borderline,

désactivation des commentaires,

limitation des échanges avec les IA conversationnelles intégrées à la plateforme (prévue pour 2026).

À l’inverse, une option « More Content » permettra d’élargir légèrement le spectre des contenus visibles, tout en restant sous les règles PG-13.

Liz Arcamona, directrice de la politique publique chez Meta, précise : « La plupart de nos règles étaient déjà alignées sur les standards PG-13, voire plus strictes. Nous allons continuer dans cette direction ».

Déploiement progressif et retour des parents

Ce nouveau mode sera d’abord activé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, avant une extension mondiale d’ici fin 2025. Les parents pourront également donner leur avis sur les contenus via des sondages réguliers proposés dans l’application, afin d’aider Meta à ajuster ses filtres.

Meta prévoit d’étendre les mêmes protections aux adolescents sur Facebook, dans le cadre d’un effort global pour sécuriser ses plateformes.

Avec ce nouveau cadre « PG-13 », Instagram cherche un équilibre entre sécurité, liberté d’expression et transparence parentale. Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité des efforts de Meta pour prévenir les dérives algorithmiques et répondre aux critiques sur la protection des mineurs. Si la plateforme garde une part de flexibilité pour les familles, elle franchit ici un pas supplémentaire vers une modération inspirée du cinéma, plus lisible pour les parents et plus protectrice pour les jeunes.