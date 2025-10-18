Accueil » Kobo lance une télécommande officielle pour tourner les pages de ses liseuses à distance

Kobo vient d’annoncer un nouvel accessoire officiel pour ses liseuses : une télécommande sans fil permettant de tourner les pages à distance.

Conçue pour offrir plus de confort de lecture, cette télécommande s’adresse à ceux qui aiment lire tout en cuisinant, en faisant du sport ou simplement les mains occupées — ou encore lorsqu’ils posent leur liseuse sur un support, un bureau ou un tapis de course.

Un contrôle simplifié, même à distance

Grâce à cette télécommande Bluetooth, il est possible de :

tourner les pages d’un ebook sans toucher la liseuse,

mettre en pause ou reprendre la lecture audio,

ajuster le volume des livres audio compatibles.

Un cordon de poignet est fourni pour la garder à portée sans la tenir en permanence — une idée pratique pour éviter de la perdre entre deux chapitres.

Compatibilité et design

L’accessoire est compatible avec toutes les liseuses Kobo dotées du Bluetooth, notamment :

Clara 2E, Clara BW, Clara Colour,

Libra Colour, Libra 2,

Sage, Elipsa et Elipsa 2E.

La télécommande sera disponible en noir ou en blanc, au prix de 29,99 euros, dès le 4 novembre 2025, dans plusieurs régions dont la France.

Une première pour Kobo

S’il existait déjà des télécommandes tierces pour Kindle et Kobo, c’est la première fois que la marque en propose une officielle.

Un petit accessoire, certes, mais qui pourrait vite devenir indispensable aux gros lecteurs, notamment ceux qui profitent de leur liseuse pour écouter des livres audio.