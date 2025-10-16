Accueil » realme GT 8 Pro : un design modulaire inédit et un capteur photo Ricoh GR

realme dévoile peu à peu son prochain smartphone haut de gamme, le realme GT 8 Pro, avant son lancement officiel prévu le 21 octobre en Chine. L’entreprise promet un design révolutionnaire et des performances de pointe, le tout porté par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5.

realme GT 8 Pro : Un design mécanique et modulaire, une première mondiale

Le realme GT 8 Pro introduit un concept inédit dans l’univers du smartphone : un système d’assemblage mécanique modulaire permettant de détacher et remplacer des éléments du téléphone, notamment le module photo.

Les utilisateurs pourront changer la « Deco » — le cerclage qui entoure les capteurs — pour adopter différents styles : Rond, Carré, ou même « Robot », pour un look plus technique. Les modèles ronds et carrés seront inclus pour les premières ventes, accompagnés d’un coffret avec un décor en métal et une coque assortie.

Des matériaux écoresponsables et uniques

Le dos du téléphone est réalisé en cuir recyclé à texture papier, certifié Global Recycling Standard (GRS). Chaque unité présente ainsi une texture légèrement différente, faisant de chaque realme GT 8 Pro un modèle unique.

Ce matériau « Paper 2.0 » est non seulement écologique, mais aussi résistant à l’usure et à la corrosion, tout en offrant un toucher doux et naturel.

realme a également recours à un procédé de gravure photonique Nano-Engraving à 0,02 mm de précision, garantissant des finitions nettes sans émissions de gaz ni eaux usées pendant la production — une démarche rare dans l’industrie mobile.

Trois coloris et une finition haut de gamme

Le realme GT 8 Pro sera proposé en blanc, bleu et vert, chaque teinte bénéficiant de nuances exclusives. La structure associe un châssis métallique mat à un dos en verre AG satiné, pour une prise en main à la fois élégante et anti-traces.

Le smartphone embarque un écran BOE 2K « Sky Screen » de dernière génération, utilisant un matériau Q10+ pour une luminosité et une durabilité accrues. Le panneau offre une résolution 2K, un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, et un pic de luminosité record de 7 000 nits.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est épaulé par 16 Go de RAM et une puce d’affichage R1 dédiée au gaming, garantissant des performances graphiques exceptionnelles.

Côté sécurité, realme intègre un capteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran et un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Première mondiale : capteur photo Ricoh GR

Le realme GT 8 Pro est le premier smartphone équipé du système d’imagerie Ricoh GR, célèbre pour la qualité de ses appareils photo compacts professionnels. Le module principal est un capteur 50 mégapixels de 1/1,56 pouce, certifié Ricoh GR, avec une optique 7P haute transmission, et un revêtement anti-reflet multicouche pour réduire les distorsions et améliorer la netteté.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique 200 MP, confirmant les ambitions photo du constructeur.

Batterie géante et charge ultra-rapide

Le realme GT 8 Pro embarque une batterie de 7 000 mAh, une capacité record pour un flagship, compatible avec la charge filaire 120 W, et la charge sans fil 50 W.

Le constructeur promet une recharge complète en moins de 25 minutes. Le téléphone intégrera aussi deux haut-parleurs 115E et un moteur haptique linéaire X-axis pour une expérience audio et gaming renforcée.

Lancement imminent

Le realme GT 8 Pro sera présenté officiellement le 21 octobre 2025 en Chine, aux côtés du realme GT 8, lui aussi propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Une sortie internationale devrait suivre dans les semaines à venir.