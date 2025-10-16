Accueil » realme officialise la date de lancement des realme GT 8 et GT 8 Pro : rendez-vous le 21 octobre

realme officialise la date de lancement des realme GT 8 et GT 8 Pro : rendez-vous le 21 octobre

realme officialise la date de lancement des realme GT 8 et GT 8 Pro : rendez-vous le 21 octobre

Après plusieurs jours de teasing, realme a enfin confirmé la date de présentation de sa nouvelle série realme GT 8. Le constructeur tiendra un événement en Chine le 21 octobre 2025, au cours duquel seront dévoilés les realme GT 8 et GT 8 Pro — deux smartphones haut de gamme propulsés par des puces Snapdragon 8 de dernière génération.

realme GT 8 Pro : le nouveau fer de lance avec Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le realme GT 8 Pro sera équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm, positionnant le smartphone face aux futurs OnePlus 15, iQOO 15, ou encore Redmi K90 Pro.

Pour les joueurs, realme ajoute un processeur graphique secondaire R1, destiné à améliorer les performances en jeu et à offrir une meilleure stabilité d’image.

Autrement dit : une machine pensée pour la performance, mais aussi pour l’expérience visuelle.

Une collaboration inédite avec Ricoh pour la photo

C’est l’autre grande nouveauté : le realme GT 8 Pro sera le premier smartphone issu du partenariat Realme x Ricoh. La marque s’est associée à Ricoh Imaging, célèbre pour ses appareils GR, afin d’intégrer cinq profils photo inspirés de la gamme GR :

Positive Film

Negative Film

High Contrast Black & White

Standard

Black & White

Ces modes devraient permettre de retrouver les tons et la dynamique caractéristiques des appareils Ricoh GR, avec un rendu photo plus artistique et réaliste.

Un écran plat 2K à 144 Hz et une énorme batterie

À l’avant, le realme GT 8 Pro sera doté d’un écran OLED plat 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, gage d’une fluidité exemplaire pour le gaming et la navigation.

Sous le capot, Realme prévoit une batterie de plus de 7 000 mAh — un record pour un smartphone de cette catégorie — compatible avec la charge rapide 120 W et la charge sans fil. Une combinaison rare, même parmi les flagships les plus ambitieux.

Le realme GT 8 Pro devrait également intégrer un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, un châssis métallique, un système de haut-parleurs stéréo double, et un moteur haptique X-axis pour un retour tactile plus précis.

La marque pourrait aussi introduire une optique modulaire, permettant de changer ou améliorer le module photo — un concept que Realme explore depuis plusieurs mois.

Le realme GT 8 standard ne sera pas en reste

Le modèle realme GT 8 « classique » utilisera lui aussi une puce Snapdragon 8, avec un écran de 6,6 pouces et une batterie de 7 000 mAh. Il devrait reprendre plusieurs éléments du modèle Pro, notamment le lecteur ultrasonique, le châssis métallique, et peut-être même les profils photo Ricoh GR.

Avec ce lancement prévu le 21 octobre en Chine, realme entend marquer la fin d’année avec un double positionnement :

un realme GT 8 Pro ultra-premium pour rivaliser avec les flagships Android,

et un realme GT 8 plus abordable, pensé pour séduire les utilisateurs exigeants sans exploser le budget.

La marque mise aussi sur sa collaboration Ricoh pour se différencier sur la photo — un domaine où la concurrence devient de plus en plus féroce.