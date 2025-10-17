Accueil » Microsoft veut transformer tous les PC Windows 11 en AI PC avec Copilot Voice et Vision

Après avoir introduit les Copilot+ PC équipés de processeurs NPU dédiés à l’IA, Microsoft passe à la vitesse supérieure. La firme de Redmond a annoncé vouloir transformer tous les ordinateurs Windows 11 en « AI PC », capables d’utiliser Copilot pour interagir en langage naturel — que ce soit par la voix ou par texte.

Objectif : que chaque utilisateur puisse parler à son ordinateur pour effectuer des actions, trouver un fichier, modifier un paramètre ou apprendre à utiliser une application.

Microsoft ne cache plus son ambition : faire de l’IA le cœur même de Windows. « Nous pensons être à l’aube d’une nouvelle évolution où l’intelligence artificielle ne se limite plus à un chatbot, mais s’intègre naturellement à des centaines de millions d’expériences quotidiennes », explique Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et CMO de Microsoft. « Notre vision est de réécrire l’ensemble du système d’exploitation autour de l’IA pour créer le véritable AI PC ».

Concrètement, cela signifie que Copilot — déjà présent dans Edge, Word ou Excel — va devenir une fonction centrale du système Windows 11, capable d’interagir avec tout ce qui s’affiche à l’écran.

Copilot Voice et Copilot Vision : parler, voir et agir

Deux nouvelles briques majeures font leur arrivée.

Copilot Voice

Grâce au mot-clé « Hey, Copilot! », les utilisateurs peuvent désormais parler directement à leur PC pour lui demander d’effectuer une tâche :

ouvrir une application,

ajuster un paramètre système,

trier des fichiers,

ou même rédiger un texte.

Microsoft imagine la voix comme un troisième mode d’interaction, aux côtés du clavier et de la souris.

Copilot Vision

Copilot Vision permet à Copilot de « voir » le contenu de votre écran — documents, images, fenêtres d’applications — afin de comprendre le contexte et agir à votre place.

Exemples :

redimensionner un dossier complet de photos,

générer un CV à partir d’images de portfolio,

ou expliquer comment utiliser une fonction dans Excel.

Contrairement à la fonction Recall controversée de 2024, Copilot Vision est opt-in (activation volontaire). L’utilisateur doit donner son autorisation explicite pour partager son écran, un peu comme lors d’un appel Teams.

Copilot Actions : l’IA qui exécute des tâches à votre place

Autre nouveauté, Copilot Actions permet à l’IA d’effectuer directement des opérations sur votre ordinateur. L’assistant fonctionne dans un environnement sécurisé et isolé, où il peut exécuter les actions demandées (par exemple, renommer ou classer des fichiers) pendant que vous continuez à travailler.

Une fenêtre affiche en temps réel les étapes en cours, et l’utilisateur peut intervenir ou modifier la tâche à tout moment. Pour l’instant, cette fonctionnalité reste limitée à un programme de test (Copilot Labs) afin de perfectionner le modèle et éviter les erreurs.

Une nouvelle barre de recherche « Demander à Copilot » arrive dans la barre des tâches de Windows 11

Surprenant, Microsoft prévoit de remplacer la barre de recherche de Windows 11 par une nouvelle barre de recherche « Demander à Copilot » dans la barre des tâches. Celle-ci permet d’accéder en un clic à Copilot Voice et Vision.

La recherche locale est également intégrée à la barre de recherche Copilot. Vous pouvez rechercher des fichiers, des applications et des paramètres grâce à la recherche Copilot dans la barre des tâches.

Microsoft indique que Copilot n’a pas accès aux fichiers personnels et qu’il utilise uniquement les API Windows pour rechercher des fichiers et des applications. La nouvelle barre de recherche « Demander à Copilot » sera d’abord disponible pour les participants Windows Insider.

Des questions sur la confidentialité

Si Microsoft insiste sur la sécurité et la transparence, l’approche n’est pas sans controverse. Les nouvelles fonctions Copilot nécessitent d’envoyer certaines données vers le cloud pour que l’IA puisse analyser l’écran et les fichiers locaux.

L’entreprise promet un accès restreint et contrôlé, des garde-fous anti-malware, et la possibilité de désactiver Copilot Voice et Vision à tout moment.

Mais, certains observateurs redoutent que la frontière entre cloud et local ne s’estompe progressivement, surtout à mesure que Microsoft intègre Copilot dans la barre des tâches et la recherche Windows.

Une nouvelle ère pour Windows — mais à quel prix ?

Avec la fin du support de Windows 10 et les 40 ans du système d’exploitation, Microsoft veut ouvrir une nouvelle page : celle du PC conversationnel.

Les premières campagnes publicitaires mettront en avant le slogan : « Rencontrez l’ordinateur à qui vous pouvez parler. ».

Cette vision séduit par sa promesse d’accessibilité et de simplicité, mais elle soulève aussi des inquiétudes :

sur la dépendance au cloud,

la protection des données,

et la fiabilité d’un assistant qui « voit » et agit sur le système d’exploitation.

Microsoft ne parle plus d’un simple assistant virtuel, mais d’un nouveau paradigme informatique : un Windows pensé pour collaborer avec son utilisateur.

Mais si cette évolution promet d’alléger la complexité de l’informatique pour le grand public, elle invite aussi à la prudence : l’intelligence artificielle qui contrôle votre PC pourrait bien devenir aussi pratique… que controversée.