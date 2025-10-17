Accueil » OnePlus dévoile OxygenOS 16 : intégration complète de Google Gemini, IA plus intelligente et design retravaillé

Comme attendu, OnePlus vient d’annoncer OxygenOS 16, sa nouvelle interface basée sur Android 16.

Au programme : une refonte du Mind Space, une intégration complète de l’assistant Google Gemini, de nouvelles options de personnalisation d’écran de verrouillage, des améliorations de connectivité, et une interface plus fluide et lumineuse.

Mind Space: un espace IA désormais connecté à Google Gemini

L’évolution la plus marquante d’OxygenOS 16 se trouve du côté de Mind Space, le centre névralgique de l’intelligence artificielle de OnePlus.

Lors de son lancement en juin, Mind Space permettait uniquement d’enregistrer des captures d’écran. L’IA pouvait ensuite analyser ces images pour en extraire des informations ou créer automatiquement des rappels et événements.

Avec OxygenOS 16, le concept s’étend considérablement :

les captures d’écran défilantes (longues pages) sont désormais prises en charge,

il est possible d’ajouter des notes vocales jusqu’à 60 secondes, que l’IA peut analyser pour mieux comprendre le contexte.

Mais surtout, Mind Space devient totalement intégré à Google Gemini. Cela permet à l’assistant de Google d’utiliser directement les données stockées dans Mind Space pour effectuer des actions concrètes.

Exemple : en enregistrant plusieurs captures d’écran d’hôtels, de vols et d’activités, il suffit de demander à Gemini de générer un itinéraire de voyage personnalisé à partir de ces éléments.

Cette intégration fait de Mind Space un véritable hub intelligent, combinant le moteur IA de OnePlus avec la puissance conversationnelle de Google Gemini.

Un écran de verrouillage à la sauce iOS

OxygenOS 16 apporte aussi des personnalisations poussées de l’écran de verrouillage, rappelant celles introduites par Apple avec iOS 26.

Les utilisateurs peuvent désormais :

changer la police et la couleur de l’heure,

placer des widgets dynamiques,

et modifier la disposition des notifications pour un affichage plus fluide.

Connectivité : OnePlus s’ouvre aux écosystèmes Apple et Windows

La nouvelle mise à jour renforce les connexions entre appareils via l’application O Plus Connect :

Partage instantané de photos entre un smartphone Oppo/OnePlus et un iPhone,

Connexion directe à une Apple Watch pour la synchronisation des notifications,

Contrôle à distance des ordinateurs Mac et désormais Windows PC.

Cette approche marque une volonté claire de briser les frontières entre écosystèmes et de rivaliser avec les solutions comme Samsung Flow ou Huawei Super Device.

Design et performances : un OxygenOS plus lumineux et plus fluide

OnePlus promet une expérience plus rapide et plus visuelle des animations plus fluides, une réactivité améliorée, et une nouvelle esthétique baptisée Optical Light, un effet lumineux rappelant le « Liquid Glass » d’iOS et de ColorOS 16 (dont OxygenOS est dérivé).

Ces effets visuels apparaissent notamment dans le multitâche, les notifications et le déverrouillage.

Lancement et disponibilité

OxygenOS 16 entrera en bêta ouverte dès aujourd’hui. Le premier smartphone à en bénéficier sera le OnePlus 15, attendu pour la fin du mois. Le déploiement progressif sur les modèles plus anciens suivra dans les semaines à venir.

Avec OxygenOS 16, OnePlus franchit un cap vers une intégration IA totale, portée par la collaboration avec Google Gemini. Entre fluidité visuelle, connectivité multiplateforme et personnalisation accrue, cette version consolide la vision d’un écosystème ouvert et intelligent — tout en maintenant la rapidité et la légèreté chères aux utilisateurs historiques de la marque.