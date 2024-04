Qu’est-ce qu’un AI PC et devriez-vous l’acheter en 2024 ?

Dans l’univers de la technologie, l’année 2024 marque l’avènement des ordinateurs personnels dotés d’intelligence artificielle (IA), avec des géants tels que Dell, HP, Lenovo, Asus, Samsung qui se lancent dans la course avec leurs nouvelles offres estampillées « AI PC ».

Mais en quoi ces nouveaux venus se distinguent-ils vraiment de leurs prédécesseurs sans IA ?

Cet article vise à éclairer les spécificités, avantages et fonctionnalités que proposent les AI PC par rapport aux modèles traditionnels, en se penchant sur des aspects tels que la performance et l’efficacité. Nous examinerons également s’il est judicieux d’acquérir un AI PC cette année.

Les AI PC en 2024 : Une nouvelle ère grâce aux processeurs Intel et AMD

Les AI PC de 2024 sont équipés des tout derniers processeurs Intel Core Ultra ou des processeurs AMD Ryzen 8000/7000. Ces puces de nouvelle génération jouent un rôle clé dans l’introduction de l’ère de l’informatique IA, en intégrant des fonctionnalités spécifiquement dédiées à l’IA.

Alors que les processeurs IA pour ordinateurs de bureau commencent tout juste à émerger, AMD a déjà dévoilé la série Ryzen 8000G, le premier processeur IA au monde pour ordinateurs de bureau. Intel devrait également lancer sa nouvelle architecture Lunar Lake cette année, accompagnée d’une gamme de processeurs pour une nouvelle plateforme de carte mère.

Les caractéristiques des AI PC

Les AI PC de 2024 se distinguent par l’intégration d’une unité d’accélération IA sur les processeurs Intel et AMD, appelée Unité de Traitement Neuronal (NPU). Cette composante est spécialement conçue pour exécuter des tâches IA de manière efficiente, libérant ainsi les ressources du CPU et du GPU pour d’autres charges de travail intensives.

Les professionnels créatifs, les développeurs et les utilisateurs généraux bénéficieront grandement des fonctionnalités IA pour une collaboration plus efficace, incluant l’auto-cadrage IA, le flou d’arrière-plan IA, et la correction du regard IA dans des applications telles que Google Meet, Microsoft Teams, et Zoom.

Et les anciens PC ?

Il est intéressant de noter que certaines fonctionnalités IA étaient déjà présentes sur les PC de précédentes générations, bien qu’exécutées par le CPU en l’absence de NPU. L’avantage des AI PC réside dans l’efficience énergétique du NPU lors de l’exécution de ces tâches IA.

Intel affirme que les nouveaux AI PC dotés de processeurs Core Ultra surpassent les anciennes générations dans les benchmarks de performances d’applications IA, notamment pour la création de contenu assistée par IA et la génération IA d’audio dans Audacity.

Faut-il acheter un AI PC en 2024 ?

L’acquisition d’un AI PC en 2024 se justifie si vous êtes enthousiaste à l’idée d’utiliser des fonctionnalités IA récentes qui pourraient avantageusement impacter votre travail dans des domaines tels que la création de contenu, la musique ou le développement.

Toutefois, pour le grand public ou ceux dont le travail n’est pas directement concerné par ces technologies, l’intérêt reste à prouver. Les fonctionnalités IA sont accessibles sur de nombreux appareils, réduisant ainsi la nécessité de se précipiter pour obtenir un AI PC.

Bien que l’écosystème des AI PC soit prometteur, il est encore en phase de maturation. Pour ceux dont le travail actuel ne bénéficie pas directement des technologies existantes, il n’y a pas d’urgence à investir dans un AI PC. La prudence suggère d’attendre que les offres de AI PC évoluent, promettant à l’avenir des gains de performance significatifs et des fonctionnalités IA encore plus poussées.