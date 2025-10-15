Accueil » Fin de Windows 10 : la mise à jour forcée relance le marché du PC dans le monde

Fin de Windows 10 : la mise à jour forcée relance le marché du PC dans le monde

Le 14 octobre 2025 marque la fin d’une ère : Microsoft met officiellement fin au support de Windows 10, après près de dix ans de règne. Mais loin de sonner le glas des ordinateurs sous l’ancien OS, cette date a provoqué un effet inverse : une explosion des ventes de PC à travers le monde.

Entre l’obsolescence technique de millions de machines et la pression sécuritaire, les particuliers comme les entreprises se ruent vers des ordinateurs compatibles Windows 11.

Fin de Windows 10 : Un effet de transition massif

Selon plusieurs cabinets d’analyse, les livraisons mondiales de PC ont bondi de près de 9,4 % au premier trimestre 2025, confirmant un redressement inattendu du secteur après des années de stagnation post-pandémie.

Windows 10, encore installé sur environ 400 millions d’appareils, devient ainsi le moteur d’un renouvellement matériel sans précédent.

Cette dynamique est alimentée par deux facteurs majeurs :

les exigences matérielles strictes de Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot, processeur récent), et le coût du programme de mises à jour prolongées (ESU), facturé 30 dollars par an pour ceux qui veulent repousser la migration.

Beaucoup d’utilisateurs préfèrent donc investir dans une nouvelle machine plutôt que de payer pour prolonger artificiellement la vie de leur ancien PC.

Les entreprises en première ligne

Les grandes organisations représentent une part considérable de cette vague d’achats. Selon The Register, des millions de postes bureautiques sont encore sous Windows 10 dans les grands comptes, exposant les entreprises à des risques de sécurité critiques. Résultat : les directions informatiques accélèrent les commandes en masse pour éviter de gérer des flottes non sécurisées.

Les analystes anticipent une croissance du marché PC de 5 à 8 % sur l’ensemble de 2025, tirée par les plans de renouvellement des parcs informatiques.

Une aubaine pour des acteurs comme HP, Dell et Lenovo, qui multiplient les offres de migration clé en main et les programmes de reprise d’anciens appareils.

Côté grand public : entre opportunisme et contrainte

Pour les particuliers, la situation est plus nuancée. Certains profitent de l’occasion pour remplacer un PC vieillissant avant une éventuelle hausse des tarifs liée aux tensions commerciales internationales.

D’autres, en revanche, repoussent encore la transition, conscients que leur machine fonctionne toujours très bien avec Windows 10. « Même si Windows 10 reste stable, le manque de correctifs de sécurité à partir d’octobre rendra son usage risqué à long terme », rappelle un expert cité par Windows Central.

Dans les faits, Microsoft a prolongé jusqu’en 2028 la mise à jour de Microsoft Defender et des applications Office 365, ce qui permet aux utilisateurs prudents de rester temporairement sur l’ancien OS… mais pas indéfiniment.

Vers une nouvelle génération de PC « AI Ready »

Cette transition forcée ne profite pas qu’aux fabricants : elle rebat aussi les cartes des standards matériels. Les nouveaux PC compatibles Windows 11 sont presque tous “AI Ready”, intégrant des processeurs avec unités NPU dédiées à l’intelligence artificielle. Microsoft pousse cette stratégie via Copilot+ PC, une gamme conçue pour exploiter des fonctions IA locales sans connexion cloud.

Autrement dit, la fin de Windows 10 devient aussi le point de départ d’une nouvelle ère technologique, où l’intelligence artificielle s’intègre au cœur même du matériel.

Un impact environnemental et social à surveiller

Ce renouvellement massif n’est pas sans conséquences. Les millions d’ordinateurs mis au rebut posent un véritable défi écologique, et le coût d’un nouvel appareil reste prohibitif pour une partie des utilisateurs, alimentant la fracture numérique.

Des initiatives de reconditionnement et de dons d’équipements se multiplient déjà pour limiter cet effet secondaire.

La fin d’un cycle, le début d’un autre

Windows 10 n’a pas seulement marqué la démocratisation du PC moderne — il en a aussi défini la longévité. Sa disparition rappelle une réalité souvent oubliée : dans l’écosystème Microsoft, le logiciel dicte encore le rythme du matériel.

Pour les constructeurs, cette fin de support agit comme un stimulus économique artificiel, mais salutaire, qui devrait maintenir la croissance du secteur jusqu’en 2026.

Pour les utilisateurs, c’est l’occasion d’entrer dans l’ère des PC intelligents… à condition de franchir le pas.