Red Magic 11 Pro : le premier smartphone au monde avec refroidissement liquide actif

Le constructeur chinois Red Magic vient de franchir une nouvelle étape dans la course à la performance mobile. Lors de sa conférence à Shenzhen, la marque a dévoilé le tout premier système de refroidissement liquide actif au monde conçu pour smartphone, inspiré des PC gaming et des serveurs d’IA.

L’objectif : éliminer toute baisse de performances même lors de longues sessions de jeu intensif.

Un système hybride liquide + air : une révolution thermique

Alors que la plupart des smartphones gaming se contentent de chambres à vapeur (solutions passives), Red Magic introduit une véritable boucle de liquide actif.

Le système repose sur une micropompe en céramique piézoélectrique qui fait circuler un liquide de refroidissement fluoré à travers des canaux internes découpés au laser au micron près.

La chaleur est extraite du SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 et transférée vers un radiateur ventilé, combinant refroidissement liquide et refroidissement par air — un concept que la marque nomme « Dual-Track Cooling ». En clair : le smartphone dispose désormais d’un véritable circuit de dissipation thermique, à la manière d’un PC hautes performances.

Red Magic : Une prouesse d’ingénierie digne d’un serveur IA

Selon Red Magic, plusieurs milliers d’itérations de conception ont été nécessaires avant d’obtenir le design final.

Les points clés du système :

Pompe en céramique piézoélectrique ultra-silencieuse, sans pièces mécaniques sujettes à l’usure,

Liquide fluoré de qualité antigel, stable entre –40 °C et +70 °C,

Membranes anti-perforation et liaison à basse température pour garantir la fiabilité,

Résistance validée par des dizaines de milliers de tests de chute sans fuite ni casse.

Ce procédé, jusqu’ici réservé à des environnements comme les data centers IA, marque une première mondiale sur smartphone.

Premiers résultats : performances stables à 90 fps

Le système fera ses débuts sur la série Red Magic 11 Pro, propulsée par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Lors des tests internes, le téléphone aurait fait tourner Wuthering Waves en qualité ultra à 90 fps constants pendant deux heures, sans baisse de fréquence ni surchauffe.

Red Magic annonce déjà une compatibilité optimisée avec plus de 200 jeux au lancement, exploitant la résolution 2K et les écrans 144 Hz de ses nouveaux modèles.

Conception pensée pour les gamers

Fidèle à sa devise « Win More Games », Red Magic continue d’innover dans le matériel gaming mobile :

Circuits de refroidissement actifs,

Designs transparents futuristes,

Optimisations logicielles pour les jeux eSport,

et maintenant, un système de refroidissement digne d’un PC de bureau.

Cette technologie pourrait bientôt devenir le nouvel étalon des smartphones gaming, alors que les performances mobiles se rapprochent toujours plus de celles des plateformes desktop.

Avec ce système de refroidissement liquide actif, Red Magic repousse les limites de ce qu’un smartphone gaming peut faire. Cette innovation ne se contente pas d’ajouter un gadget de plus : elle ouvre la voie à une nouvelle génération de téléphones capables de maintenir leurs performances au maximum, sans surchauffe, même sur la durée.

Si le pari s’avère concluant, il y a fort à parier que les autres fabricants suivront rapidement cette tendance. Mais pour l’instant, Red Magic garde une longueur d’avance… et la tête froide.