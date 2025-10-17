Amazon dévoile son premier projet de centrale nucléaire modulaire pour alimenter ses data centers

Amazon a révélé les premières images et les détails de son ambitieux projet de centrale nucléaire dans l’État de Washington.

Baptisée Cascade Advanced Energy Facility, cette installation reposera sur douze petits réacteurs modulaires (SMR) capables de générer jusqu’à 960 mégawatts d’électricité — une puissance suffisante pour alimenter plusieurs data centers de nouvelle génération et les applications d’intelligence artificielle les plus énergivores.

Une transition énergétique stratégique pour les data centers

Le géant du e-commerce s’associe à la société régionale Energy Northwest et au développeur de réacteurs X-energy pour construire cette centrale à proximité de Richland, non loin de la Columbia Generating Station déjà existante. L’objectif : répondre à la demande énergétique exponentielle des infrastructures cloud et IA tout en avançant vers une alimentation sans carbone.

« Ce n’est pas un projet pour les timides. Adopter une nouvelle technologie comme celle-ci et la porter sur le marché est un défi majeur », a déclaré Ben Reinke, représentant de X-energy.

Une conception compacte et évolutive

Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles qui s’étendent souvent sur plus d’un kilomètre carré, la Cascade Facility occupera une surface équivalente à quelques pâtés de maisons seulement. Les douze réacteurs SMR seront organisés en trois modules de 320 MW chacun, permettant une montée en puissance progressive.

La première phase prévoit la construction de quatre réacteurs (320 MW au total), avec la possibilité d’étendre le site à douze unités selon les besoins énergétiques futurs d’Amazon Web Services (AWS).

Un investissement massif dans la technologie nucléaire de nouvelle génération

Amazon pilote une levée de fonds de 500 millions de dollars pour X-energy dans le cadre d’un financement de série C. Ce partenariat vise à déployer plus de 5 gigawatts de projets nucléaires d’ici 2039 sur le territoire américain.

En parallèle, le Columbia Basin College de Pasco a reçu un financement du Département de l’Énergie pour créer un centre d’apprentissage dédié à l’énergie nucléaire, équipé d’un simulateur de réacteur Xe-100 destiné à la formation de futurs techniciens.

Le chantier devrait démarrer à la fin de la décennie, pour une mise en service prévue dans les années 2030. Le projet devrait générer plus de 1 000 emplois pendant la phase de construction et plus de 100 postes permanents une fois l’installation opérationnelle.

Une tendance de fond chez les géants de la tech

Amazon rejoint ainsi Google et Microsoft, qui ont eux aussi annoncé des investissements dans le nucléaire afin d’alimenter durablement leurs data centers face à la montée en puissance de l’IA générative.

La technologie SMR, encore en phase de déploiement, est perçue comme une solution clé pour concilier croissance numérique et neutralité carbone, malgré les défis techniques et réglementaires qui subsistent.