Accueil » Red Magic 11 Pro : un smartphone gaming avec refroidissement hybride eau + air

Red Magic 11 Pro : un smartphone gaming avec refroidissement hybride eau + air

Red Magic 11 Pro : un smartphone gaming avec refroidissement hybride eau + air

Le constructeur Red Magic semble prêt à repousser une nouvelle fois les limites du smartphone gaming. Selon une récente rumeur, son prochain modèle phare, le Red Magic 11 Pro, pourrait inaugurer un système de refroidissement hybride mêlant air et liquide — une première dans le monde du mobile.

D’après les informations partagées sur les réseaux sociaux chinois, le Red Magic 11 Pro utiliserait à la fois un système de ventilation active et un refroidissement liquide intégré pour dissiper la chaleur générée par ses composants.

Sous le capot, on retrouverait le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour. Un tel niveau de performance génère naturellement beaucoup de chaleur, notamment lors de longues sessions de jeu.

Jusqu’ici, Red Magic s’était déjà distingué avec ses ventilateurs internes miniaturisés, mais ce système hybride air/eau marquerait une nouvelle étape dans le refroidissement des smartphones gaming.

Même si les détails techniques restent flous, si la rumeur s’avère exacte, le Red Magic 11 Pro pourrait bien devenir le premier téléphone à combiner ces deux technologies dans un même châssis.

Red Magic 11 Pro : Des performances extrêmes sans surchauffe

Cette approche permettrait de maintenir les performances maximales du processeur sans throttling, c’est-à-dire sans baisse automatique de la fréquence due à la surchauffe. En clair : des FPS stables, même sur les jeux les plus exigeants, et une meilleure longévité des composants.

Le Red Magic 11 Pro sera officiellement dévoilé en Chine le 17 octobre 2025. La gamme comprendra probablement deux modèles, dont un Red Magic 11 Pro+ encore plus poussé.

Les précédentes fuites évoquent également une caméra frontale sous l’écran, un capteur d’empreintes 3D ultrasonique, une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Vers une nouvelle ère du smartphone gaming

Avec son refroidissement hybride, son écran sans encoche et sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Red Magic 11 Pro s’annonce comme un monstre de puissance pour les gamers mobiles.

S’il tient ses promesses, il pourrait bien devenir le smartphone gaming le plus avancé et le mieux refroidi jamais produit.