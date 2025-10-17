Accueil » Spotify s’allie aux grands labels pour créer une IA « responsable » au service des artistes

Spotify a officialisé ce jeudi une série de partenariats stratégiques avec les principaux labels mondiaux — Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin et Believe — pour développer une nouvelle génération d’outils d’intelligence artificielle « responsables ».

L’objectif : garantir une rémunération équitable et le contrôle des artistes sur l’utilisation de leurs œuvres dans les créations musicales générées par IA.

Une alliance inédite entre la tech et l’industrie musicale

Spotify affirme vouloir bâtir de nouveaux produits d’IA en accord avec les ayants droit, plutôt que de tester d’abord et « demander pardon ensuite », comme c’est souvent le cas dans la tech.

La plateforme annonce la création d’un laboratoire de recherche en IA générative et d’une équipe produit dédiée, chargés de concevoir des technologies conformes à quatre grands principes :

Partenariats transparents — les labels, distributeurs et éditeurs participeront en amont aux projets IA. Choix des artistes — chacun pourra décider s’il souhaite ou non que ses œuvres soient utilisées par des outils d’IA. Rémunération équitable — de nouveaux modèles économiques doivent émerger pour créer des revenus additionnels aux artistes et auteurs. Renforcement du lien avec les fans — l’IA ne doit pas remplacer la création humaine, mais offrir de nouvelles formes d’expression et d’interaction.

« Certains dans la tech pensent que le droit d’auteur doit disparaître. Nous ne partageons pas cette vision. Les droits des musiciens comptent. Le copyright est essentiel », déclare Spotify.

Une IA au service de la créativité (et du contrôle)

Spotify ne détaille pas encore la forme que prendront ces « produits IA », mais le service pourrait, à terme, permettre aux artistes de :

identifier quand leur musique est utilisée dans des morceaux générés par IA,

percevoir une rémunération correspondante,

et contrôler la façon dont leurs créations sont réutilisées.

Le système sera progressivement étendu aux éditeurs, distributeurs et autres ayants droit.

Contexte : polémiques et encadrement

Cette initiative intervient après plusieurs controverses liées à la musique générée par IA sur Spotify. Le service avait notamment été critiqué pour avoir laissé un « groupe » entièrement généré par IA devenir viral, soulevant des questions sur la place des artistes humains à l’avenir.

En réaction, Spotify a récemment durci ses règles pour limiter le spam et les faux artistes IA, et adopté le système d’étiquetage DDEX, indiquant clairement quand une chanson intègre des éléments générés par intelligence artificielle.

Entre promesse et scepticisme

Si Spotify insiste sur son approche « éthique et collaborative », certains observateurs restent sceptiques quant à la notion de « rémunération équitable », un sujet sur lequel la plateforme est souvent critiquée.

Pour l’heure, la firme suédoise affirme que les premiers projets IA sont déjà en développement et qu’ils visent à « créer des expériences inédites pour les fans et les artistes ».