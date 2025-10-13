Accueil » Red Magic 11 Pro : Nubia dévoile son design et un système de refroidissement hybride inédit

La division gaming de Nubia a confirmé que sa nouvelle série Red Magic 11 Pro sera officiellement présentée le 17 octobre. Aujourd’hui, la marque a publié plusieurs images officielles dévoilant le design et les coloris de ses prochains smartphones gaming.

Selon Nubia, le Red Magic 11 Pro marquera une première mondiale en introduisant un système de refroidissement hybride eau + air, une innovation jamais vue sur mobile.

Design et coloris du Red Magic 11 Pro

Le Red Magic 11 Pro sera proposé en quatre coloris :

Transparent Deuterium Silver Wing

Transparent Deuterium Dark Night

Dark Knight

Silver Wing Ares

Les deux versions transparentes laissent apparaître un circuit de refroidissement liquide visible à l’arrière du téléphone, avec un fluide bleu circulant à l’intérieur d’un anneau translucide — un effet visuel spectaculaire et résolument gaming.

Le panneau arrière reste entièrement plat, sans module photo proéminent, fidèle à la philosophie de design sobre et symétrique propre à Red Magic. À l’avant, on retrouve un écran intégral sans encoche ni poinçon, grâce à une caméra frontale dissimulée sous l’écran.

Refroidissement hybride : une première mondiale

Le Red Magic 11 Pro inaugure un système de refroidissement hybride combinant un refroidissement actif à air, et un circuit interne de circulation d’eau. Ce système est propulsé par le ventilateur Wind 4.0, capable d’atteindre une vitesse impressionnante de 24 000 tours/minute. Le smartphone intègre également un conduit d’air en cascade breveté (« Waterfall Air Duct ») et bénéficie d’une certification IPX8, garantissant une résistance élevée à l’eau.

SelonJames Jiang, “Le Red Magic 11 Pro propulse le refroidissement mobile une génération en avance sur la concurrence”.

Spécifications attendues du Red Magic 11 Pro

Sous le capot, le Red Magic 11 Pro devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie d’environ 8 000 mAh, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, et un capteur photo frontal de 50 mégapixels. Le smartphone inclurait également une puce tactile haut de gamme dédiée à améliorer la réactivité et la précision des contrôles pendant les sessions de jeu intensives.

Avec son système de refroidissement révolutionnaire, son design transparent futuriste et des performances de pointe, le Red Magic 11 Pro semble prêt à repousser les limites du gaming mobile.

Il s’annonce déjà comme l’un des modèles les plus puissants et innovants de 2025.