Anthropic lance Claude Haiku 4.5 : aussi performant que Sonnet 4, deux fois plus rapide et trois fois moins cher

Anthropic continue d’accélérer le rythme de ses mises à jour avec le lancement de Claude Haiku 4.5, la nouvelle version de son plus petit modèle d’IA.

Selon l’entreprise, cette mouture offre des performances comparables à Claude Sonnet 4, tout en étant trois fois moins chère et plus de deux fois plus rapide.

Des performances optimisées pour la vitesse et le coût

Dans un article de blog, Anthropic indique que Haiku 4.5 atteint 73 % sur le benchmark SWE-Bench Verified (évaluation de la résolution de problèmes de programmation) et 41 % sur Terminal-Bench, axé sur l’usage en ligne de commande.

Ces scores le placent au niveau de Sonnet 4, GPT-5 et Gemini 2.5, tout en restant légèrement derrière le plus récent Sonnet 4.5.

Les tests montrent aussi de bons résultats en raisonnement visuel, utilisation d’outils et interaction avec des environnements informatiques, confirmant que ce modèle « léger » conserve un large spectre de compétences.

Un modèle conçu pour la scalabilité et la complémentarité

Disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs gratuits de Claude, Haiku 4.5 se veut idéal pour les produits IA grand public, où la rapidité et le coût serveur sont des priorités. Son format compact facilite le déploiement parallèle de plusieurs agents Haiku, ou leur intégration avec des modèles plus puissants, comme Sonnet ou Opus.

« Haiku ouvre une nouvelle catégorie de déploiements possibles en production », explique Mike Krieger, Chief Product Officer d’Anthropic. « Sonnet gère la planification complexe, pendant que des sous-agents Haiku exécutent les tâches à grande vitesse. Nous donnons aux entreprises une boîte à outils complète, où chaque modèle trouve son équilibre entre intelligence, coût et rapidité ».

Applications : IA réactive et outils de développement

Les cas d’usage immédiats devraient concerner les outils de développement logiciel, où la latence est cruciale. Andrew Filev, CEO de Zencoder, affirme que Haiku 4.5 « déverrouille une nouvelle génération de cas d’usage » pour les développeurs, notamment au sein de Claude Code, déjà largement utilisé pour la programmation assistée.

Une cadence de lancement soutenue

Ce lancement intervient seulement deux semaines après Claude Sonnet 4.5 et deux mois après Opus 4.1, deux modèles salués comme des références du marché à leur sortie.

Le précédent Haiku datait d’octobre 2024, confirmant la volonté d’Anthropic de maintenir une évolution trimestrielle de ses modèles.