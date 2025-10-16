Threads ajoute les discussions de groupe : jusqu’à 50 personnes par conversation

Après l’introduction des messages privés cet été, Threads franchit une nouvelle étape dans son évolution sociale. Meta vient d’annoncer le déploiement des discussions de groupe dans Threads, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’échanger avec plusieurs amis au sein d’une même conversation — sans passer par des messages individuels séparés.

Threads : Jusqu’à 50 participants par discussion

Les utilisateurs peuvent désormais créer un nouveau message et y ajouter jusqu’à 50 personnes qui les suivent sur Threads. Chaque groupe peut recevoir un nom personnalisé, facilitant son identification selon un sujet ou les participants, à l’image de ce qui existe déjà sur Facebook Messenger.

Dans ces discussions, les utilisateurs de plus de 18 ans peuvent partager textes, photos, vidéos, GIFs et emojis, exactement comme sur le fil public de Threads.

« Nous voyons la messagerie comme un moyen d’approfondir les conversations entre personnes partageant les mêmes centres d’intérêt », explique Emily Dalton Smith, vice-présidente produit chez Threads.

Un déploiement mondial progressif

La fonctionnalité est actuellement déployée à l’échelle mondiale, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Australie, où Meta indique travailler à un lancement « aussi vite que possible ». En parallèle, la messagerie (DMs) arrive dans l’Union européenne, où elle n’était pas encore disponible.

Prochainement, Threads ajoutera la possibilité d’inviter des membres via un lien partagé, sans avoir à les ajouter un par un — une amélioration pensée pour les communautés et groupes d’intérêt du réseau.

Confidentialité et contrôle des conversations

Meta précise que, tout comme les messages privés, les discussions de groupe ne sont pas chiffrées de bout en bout. L’objectif n’est pas de faire de Threads un service de messagerie sécurisée, mais plutôt un espace pour échanger sur des sujets d’actualité ou des passions communes — comme un match, une série ou un événement.

Les utilisateurs conservent un contrôle complet sur qui peut les ajouter à une discussion de groupe :

Seules les personnes que vous suivez peuvent vous ajouter à un groupe.

Les messages de comptes non suivis sont redirigés vers le dossier « Demandes de messages ».

Les liens et médias sont désactivés dans ces demandes, et les messages suspects sont automatiquement filtrés dans un dossier caché.

Ces mesures de modération visent à limiter le spam et les interactions indésirables, un point de vigilance important alors que la plateforme compte désormais plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Une messagerie pour une nouvelle génération d’utilisateurs

Threads, qui attire un public différent d’Instagram, mise sur la messagerie pour renforcer les liens entre communautés. Selon Meta, un tiers des utilisateurs quotidiens de Threads suivent moins de la moitié des mêmes comptes que sur Instagram, preuve que la plateforme favorise de nouvelles connexions « Threads-first » plutôt que de simples extensions d’Instagram.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie globale de Meta, qui recentre ses applications autour des Reels et de la messagerie, les deux fonctionnalités les plus engageantes de son écosystème.

À venir

Meta prévoit plusieurs évolutions dans les mois à venir des outils de gestion avancée pour la boîte de réception, la possibilité d’inviter par lien à un groupe, et d’autres fonctions collaboratives pour les communautés.