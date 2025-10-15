Apple tease un MacBook Pro M5 : nouvelle puce, nouveau coloris et lancement imminent

Apple prépare manifestement un nouveau MacBook Pro M5 – et tout indique qu’il sera propulsé par la nouvelle puce M5. C’est Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, qui a lancé le teasing sur X avec un message aussi bref que suggestif : « Something powerful is coming. ».

Une courte vidéo accompagne le post, montrant la silhouette d’un MacBook en forme de V — clin d’œil évident au chiffre romain V, soit « 5″.

Et pour dissiper tout doute, Joswiak a glissé dans son texte un « Mmmmmm »… à cinq « M ».

🧩 Ce que révèle le teasing

Sur l’image, on distingue le flanc d’un MacBook Pro dans une nouvelle teinte bleu ciel, proche de celle du MacBook Air M3. Selon les informations de Bloomberg, il s’agirait du modèle de base du MacBook Pro M5, attendu cette semaine. Les versions plus musclées — M5 Pro et M5 Max — arriveraient quant à elles au début de 2026.

Ce lancement rapide s’inscrit dans une vague de mises à jour plus large : les iPad Pro M5 ont déjà fuité dans des vidéos d’unboxing, et un nouveau Vision Pro « doté d’une puce plus rapide » a récemment été repéré dans les fichiers de la FCC.

Apple semble donc prêt à déployer sa puce M5 sur plusieurs produits simultanément.

La puce M5 : une évolution stratégique pour les pros

Chaque nouvelle génération de silicium Apple redéfinit la barre en matière de performance et d’efficacité énergétique.

La M5 ne devrait pas déroger à la règle :

Des performances CPU et GPU en hausse,

Une consommation mieux optimisée,

Un bond notable pour les créatifs (rendu vidéo, graphisme 3D, audio pro).

Apple chercherait à renforcer le fossé avec les PC sous Windows, notamment face au Dell XPS 15 ou à la future génération d’ordinateurs Copilot+ sous puce Qualcomm X Elite.

Et si ces machines brillent par leur flexibilité et leurs écrans OLED 4K, les MacBook restent imbattables sur l’autonomie et la gestion thermique.

Un lancement plus stratégique qu’il n’y paraît

Au-delà de la puissance brute, cette annonce montre qu’Apple veut revenir à un cycle plus agressif de renouvellement matériel. Le fait que la puce M5 arrive d’abord sur le modèle « Pro » d’entrée de gamme est révélateur : la marque veut réancrer la gamme MacBook Pro comme un outil de travail accessible, mais toujours premium.

Et ce nouveau coloris bleu, plus clair et plus grand public, semble aller dans le même sens : moderniser sans dénaturer.

Faut-il s’y intéresser ?

Oui — et pas qu’un peu. Le teasing reste volontairement flou, mais tout indique que le MacBook Pro M5 marquera une nouvelle étape dans l’évolution d’Apple Silicon. Pour les créatifs, développeurs ou monteurs vidéo, cette machine pourrait représenter le meilleur rapport performance/portabilité de la gamme à ce jour.

Personnellement, si la promesse d’un gain net face au M3 ou M4 se confirme, le saut vers le M5 pourrait valoir le coup. Et entre nous… si ce bleu pastel est bien celui du produit final, ça risque de faire tourner quelques têtes.