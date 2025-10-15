Accueil » Mozilla intègre Perplexity AI à Firefox : l’alternative intelligente à la recherche classique

Alors que les géants de la tech multiplient les navigateurs boostés à l’IA, Mozilla adopte une approche plus ouverte et respectueuse du choix des utilisateurs.

L’entreprise vient d’annoncer l’intégration officielle du moteur de recherche Perplexity AI à Firefox, permettant à chacun de remplacer son moteur par défaut — comme Google, Bing ou DuckDuckGo — par une option entièrement propulsée par intelligence artificielle.

Une nouvelle expérience de recherche intégrée à Firefox

Déjà testée dans plusieurs marchés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne), l’intégration de Perplexity reçoit désormais un déploiement mondial sur bureau, avant une arrivée sur mobile dans les prochains mois. Concrètement, l’option apparaîtra dans le menu de recherche unifié situé dans la barre d’adresse.

Les utilisateurs pourront basculer à la volée vers Perplexity, ou le définir comme moteur par défaut via les paramètres du navigateur.

Perplexity propose une expérience conversionnel de recherche : les résultats sont présentés sous forme de réponses synthétisées avec citations, plutôt que sous la forme d’une liste de liens. Un fonctionnement plus proche de ChatGPT ou de Gemini, mais intégré directement dans le navigateur traditionnel.

Pourquoi Perplexity et pas un autre ?

Mozilla a choisi Perplexity pour une raison simple : respect de la vie privée. Contrairement à d’autres moteurs IA, la société affirme ne pas vendre ni partager les données personnelles de ses utilisateurs.

Ce positionnement colle parfaitement à la philosophie de Firefox, qui fait de la transparence et du contrôle utilisateur son cheval de bataille. « L’objectif n’est pas de remplacer le web, mais d’offrir une autre façon d’y accéder », explique Mozilla dans son communiqué.

Et si les retours restent positifs, Mozilla prévoit d’ouvrir Firefox à d’autres moteurs IA à l’avenir, construisant un écosystème où chaque utilisateur peut choisir sa propre expérience de recherche intelligente.

Un Firefox plus personnalisable que jamais

En parallèle, Mozilla annonce la disponibilité mondiale des profils de navigateur. Cette fonctionnalité, testée depuis plusieurs mois, permet de créer plusieurs environnements distincts — par exemple travail, études ou personnel — chacun avec ses propres favoris, extensions et paramètres. Un gain de flexibilité salué par les utilisateurs professionnels.

Enfin, les utilisateurs ayant Google comme moteur par défaut pourront continuer à tester la recherche visuelle via Google Lens, un ajout que Mozilla expérimente toujours sur la version desktop.

Une autre vision de l’IA dans la navigation

Là où Microsoft pousse Copilot dans Edge et où Opera intègre Aria directement dans son interface, Mozilla adopte une approche plus modulaire : pas d’IA imposée, mais un choix explicite laissé à l’utilisateur.

C’est une stratégie cohérente avec la culture open source du navigateur — donner les outils sans dicter l’usage.

Et dans un contexte où la recherche devient de plus en plus conversationnelle, cette ouverture pourrait séduire les utilisateurs soucieux de confidentialité, mais curieux de tirer parti de l’intelligence artificielle.