YouTube a annoncé un nouveau programme baptisé « Second Chance » (Seconde chance), destiné à permettre à certains créateurs dont la chaîne avait été supprimée de revenir sur la plateforme et de repartir à zéro.

Une deuxième chance pour certains créateurs

Dans un article de blog publié jeudi, YouTube explique : « Nous savons que de nombreux créateurs bannis méritent une seconde chance. YouTube a évolué et changé au cours des 20 dernières années, et nous avons nous aussi eu plusieurs occasions de nous améliorer avec notre communauté ».

Cette initiative vise principalement les créateurs sanctionnés pendant la pandémie de COVID-19 ou les élections présidentielles américaines de 2020, notamment pour désinformation. Cependant, le programme n’inclut pas les utilisateurs suspendus pour violation du droit d’auteur, harcèlement, ou infractions graves aux règles de la plateforme.

Selon YouTube, dans les prochaines semaines, les créateurs éligibles verront apparaître une option dans YouTube Studio (version bureau) pour demander la création d’une nouvelle chaîne. Ils devront se connecter avec le compte associé à leur ancienne chaîne supprimée.

Important : cette procédure ne restaure pas l’ancienne chaîne ni ses contenus. Les créateurs repartiront de zéro réimporter leurs anciennes vidéos respectent désormais les politiques actuelles

Une fois leur nouvelle chaîne établie et conforme, les créateurs pourront redemander la monétisation dès qu’ils atteignent les critères du Programme Partenaire YouTube.

Des outils d’IA pour soutenir la relance des créateurs

Ce nouveau programme s’inscrit dans la stratégie plus large de YouTube visant à renforcer le soutien aux créateurs, avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Parmi elles des outils d’édition et de génération de contenu IA pour les Shorts, et la traduction automatique multilingue des vidéos grâce à l’IA pour aider les créateurs à toucher un public international.

Ainsi, pour de nombreux anciens créateurs, « Second Chance » représente une occasion unique de reconstruire leur communauté sur des bases saines, tout en bénéficiant de technologies plus avancées et de règles clarifiées.