Accueil » Honor GT 2 : une batterie de 8 800 mAh et jusqu’à 24 Go de RAM pour ce futur monstre ?

Honor GT 2 : une batterie de 8 800 mAh et jusqu’à 24 Go de RAM pour ce futur monstre ?

Honor GT 2 : une batterie de 8 800 mAh et jusqu’à 24 Go de RAM pour ce futur monstre ?

Honor prépare une fin d’année explosive avec le lancement attendu de la série Honor GT 2, qui devrait se composer des modèles GT 2 et GT 2 Pro. Selon les dernières fuites, ces smartphones pourraient faire partie des premiers à intégrer le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 5, que Qualcomm devrait dévoiler dès le mois prochain.

Mais ce n’est pas tout : un rapport récemment publié par ITBear donne un aperçu plus précis des caractéristiques de la version standard, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle s’annonce hors norme.

Une batterie géante de 8 800 mAh, du jamais vu à ce niveau de gamme ?

Le Honor GT 2 pourrait intégrer une batterie de 8 800 mAh, ce qui serait une avancée impressionnante dans le segment des smartphones « semi-flagships ». Pour comparaison :

Le Honor GT de première génération proposait une batterie de 7 200 mAh

Le Honor Power lancé plus tôt en 2025 en Chine, montait à 8 000 mAh

Le Honor X70 proposait quant à lui 8 300 mAh

Malgré cette capacité hors norme, la charge rapide 100W serait maintenue, permettant une recharge complète en moins d’une heure, selon les standards actuels.

Jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage : Honor vise la performance brute

Toujours selon le rapport, le Honor GT 2 embarquerait jusqu’à 24 Go de mémoire vive et 1 To de stockage interne — des chiffres qu’on ne retrouve habituellement que sur les smartphones gaming les plus haut de gamme.

Côté processeur, deux options seraient envisagées :

Snapdragon 8 Gen 5 (encore non annoncé)

Snapdragon 8 Elite (version haut de gamme du Gen 3 de Qualcomm)

Écran OLED plat, capteur d’empreintes ultrasonique et design haut de gamme

Le GT 2 devrait proposer un écran OLED LTPS plat de 6,7 pouces avec une résolution 1.5K, un bon compromis entre Full HD+ et QHD+. On retrouverait également :

Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran

Un châssis central en métal, qui apporterait une meilleure solidité et une sensation premium en main

Honor GT 2 Pro : encore plus puissant avec le Snapdragon 8 Elite 2 ?

Si peu de détails ont encore filtré sur le modèle Honor GT 2 Pro, les premières indiscrétions indiquent qu’il pourrait embarquer le Snapdragon 8 Elite 2, le futur SoC le plus puissant de Qualcomm. Cela positionnerait le Pro comme un concurrent direct du Galaxy S26 Ultra et du Xiaomi 15 Ultra.

Lancement prévu en novembre ou décembre 2025

La série Honor GT 2 pourrait être présentée en novembre ou décembre, avec un lancement initial en Chine avant une disponibilité internationale au début de 2026. Cependant, les informations doivent être prises avec des pincettes, tant les spécifications avancées paraissent ambitieuses, voire irréalistes.

Honor semble vouloir frapper fort avec le GT 2, en misant sur une autonomie surdimensionnée, des capacités techniques dignes d’un PC portable, et un design travaillé. Si toutes ces fuites se confirment, le GT 2 pourrait devenir l’un des smartphones les plus impressionnants de sa catégorie, voire du marché tout court.